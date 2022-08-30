新二代歡慶祖父母節　老幼共襄盛舉、台料辦桌趣

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此外，邀請越南新住民蘇虹鮮、大陸新住民王鳳玲、柬埔寨新住民徐閤芸化身總舖師，指導新二代子女製作異國美食與阿嬤古早味料理，透過「辦桌」形式，陪伴長輩們渡過溫馨快樂節日；包括移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任胡鵬翔、麻豆區長柳世雄、晉江里長榮志強都到場與祖父母、新二代子女們同樂。
台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，透過新住民與新二代創新的台味異食辦桌活動慶祝祖父母節，希望能由活動中讓老勢大們在新住民與新二代陪伴創新力料過程中達到代間學習、隔代交流目的，打造樂活與代間互動學習環境，實踐「終身學習，樂而忘齡」精神。
麻豆區長柳世雄表示，市府推動各項關懷銀髮長者政策，其中之老幼共學；讓孩子學習與長輩相處，正向看待老化，長輩也透過孩子感受到活力，看見自我潛能及價值，增進世代融合；期望透過新住民、新二代、社區銀髮長者間的互動、同樂，讓家充滿愛與感動，社區越來越祥和進步。
台灣愛延續協會執行長陳美如強調，新住民來到台灣落地生根，為少子女化、高齡化的台灣社會帶來了新活力與契機；透過這次活動除了鼓勵新住民共同參與社區事務，展現豐富多元文化，並傳達老幼共融、世代共學理念，促進社會和諧發展，增進親子及世代之間共同回憶。