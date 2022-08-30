成績卓越新二代女孩分享讀書技巧　數理高材生上清大

畢業於新北高中邱䕒嬅、明德高中張家禎都是數理高材生，他們不僅是新北市新二代獎學金的獲獎常勝軍，今年更不負眾望申請到國立大學理工科系，憑藉著自身的努力，發揮新住民子女語言及文化優勢，逐步實現刻劃在心裡的夢想。
邱䕒嬅的母親來自越南，早上在便當店工作、下午在美甲店兼職，父親是計程車司機，父母認真的態度深深影響她，認真念書可省去高額的補習費用。邱䕒嬅在高中的成績維持在全校前段，數學是她的最愛，曾拿下校內數學學科能力競賽優等成績，最後順利申請上中央大學機械工程學系。對此，新北高中導師張瑋庭說，擅長數理科目的她，也考取ＡＭＣ數理國際證照，在課業上常為同學解惑，是名符其實的小老師。面對大學的挑戰，她已經開始背誦機械相關的英文單字，提升閱讀原文書的速度，並線上學習微積分，把實力打得更紮實。
畢業於明德高中的數理鑑識實驗班的張家禎，在高一期末刑案破關及高三鑑識布關活動，擔任總召並統籌規劃及協調各組，並以第一名的成績畢業，今年申請上清華大學工程與系統科學系。這個暑假她持續自學線上微積分及準備多益考試，期許自己未來中英越三語都能運用自如，在職場更有競爭力。
教育局長張明文表示，新住民語文課程一一０學年度開班數近千班全國最多，培育新住民子女展現多元文化優勢，未來會持續推動二０三０新住民十年願景樂學一條龍政策，提供新住民子女獎助學金、持續規劃國小至高中的新住民語文課程，創造與眾不同的「新」人生，培養未來的國際人才。