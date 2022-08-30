開學限定！全家霜淇淋買一送一　肯德基雞塊「8塊45元」

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不只有半價霜淇淋奧援，全家今（30）起加碼推出「懶散兔&啾先生」資料夾，單筆消費滿200元就免費送，一連送三天，每天都有不同的指定款式，今（30）日開學是「GoGo 款」、明天是「吃早餐款」，最後一天9/1則是相當吸睛的「店長款」。
肯德基也來相挺開學日，今（30）日起至9月7日開跑多款人氣商品買一送一，包括上校雞塊、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲等，爽吃8塊雞塊45元。另有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合6.6折起，開學省餐費就靠這波。
🟡肯德基活動代碼（8/30-9/7）
📍40376：4塊上校雞塊45元，買一送一。
📍40379：草苺起司冰淇淋大福49元，買一送一。
📍40380：莓果奶酥撻52元，買一送一。
📍40381：仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲65元，買一送一。
📍40377：雙色轉轉QQ球49元，買一送一。
📍40378：香酥脆薯(中) 43元，買一送一。
📍40372：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40375：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40373：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元
📍40374：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)1+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元