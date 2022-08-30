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開學限定！全家霜淇淋買一送一　肯德基雞塊「8塊45元」

▲開學日好焦慮，快吃冰壓驚，全家今（30）日快閃推出霜淇淋買一送一，肯德基也有多款商品買一送一，爽吃8塊上校雞塊45元。（圖／曾郁雯提供）
▲開學日好焦慮，快吃冰壓驚，全家今（30）日快閃推出霜淇淋買一送一，肯德基也有多款商品買一送一，爽吃8塊上校雞塊45元。（圖／曾郁雯提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-30 00:07:00

全國中小學在今（30）日正式開學，經過兩個月的暑假生活，不只學生需要收心、家長回歸一早追趕跑跳碰的節奏，還有老師坦言：「老師的開學焦慮症絕對比學生嚴重」。看準全民需要甜食療癒，全家超商快閃宣布今天開學日，霜淇淋不限口味買一送一；肯德基今（30）日起也有開學應援，7款商品祭出買一送一，包括上校雞塊爽吃8塊只要45元。

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開學好焦慮，快吃冰壓驚。中小學今（30）日正式開學，全家推出開學日一日限定快閃優惠，霜淇淋不限口味皆享買一送一，且不需使用全盈+Pay，用現金支付也能爽吃半價霜淇淋。8月初上市的「芒果椰奶霜淇淋」，將芒果榨成汁，再融合椰奶製成霜淇淋，若是綜合口味搭配小農牛奶，奶香更濃郁，市場反應相當好。據了解，全家將在本周五推出全新的霜淇淋口味，還沒吃過「芒果椰奶」口味的民眾，趕緊把握換檔前最後一次買一送一。

▲應援開學日，全家祭出一日限定霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）
▲應援開學日，全家祭出一日限定霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）
不只有半價霜淇淋奧援，全家今（30）起加碼推出「懶散兔&啾先生」資料夾，單筆消費滿200元就免費送，一連送三天，每天都有不同的指定款式，今（30）日開學是「GoGo 款」、明天是「吃早餐款」，最後一天9/1則是相當吸睛的「店長款」。

▲全家單筆消費滿200元免費送「懶散兔&啾先生」資料夾，一連三天每天有不同的指定款式。（圖／業者提供）
▲全家單筆消費滿200元免費送「懶散兔&啾先生」資料夾，一連三天每天有不同的指定款式。（圖／業者提供）
肯德基也來相挺開學日，今（30）日起至9月7日開跑多款人氣商品買一送一，包括上校雞塊、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲等，爽吃8塊雞塊45元。另有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合6.6折起，開學省餐費就靠這波。

🟡肯德基活動代碼（8/30-9/7）
📍40376：4塊上校雞塊45元，買一送一。
📍40379：草苺起司冰淇淋大福49元，買一送一。
📍40380：莓果奶酥撻52元，買一送一。
📍40381：仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲65元，買一送一。
📍40377：雙色轉轉QQ球49元，買一送一。
📍40378：香酥脆薯(中) 43元，買一送一。
📍40372：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40375：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40373：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元
📍40374：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)1+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元

▲開學日8月30日起多款商品祭出買一送一。（圖／肯德基提供）
▲開學日8月30日起多款商品祭出買一送一。（圖／肯德基提供）

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