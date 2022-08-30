720萬起，激情賽道基因 ─ 全新 Porsche 718 Cayman GT4 RS 首度在台亮相

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保時捷718車系承襲1950 年代在賽場上戰功彪炳的賽車之名，全新旗艦車型將潛藏的賽車基因全數釋放，718 Cayman GT4 RS 專為追求極致駕駛樂趣的車主打造，首次將源於賽道的自然進氣水平對臥六缸引擎搭載在這輛輕量化中置引擎跑車上。為了本次的賽道亮相活動，保時捷原廠特空運一輛718 Cayman GT4 RS來台支援活動舉行。
台灣保時捷總裁聶德軒 Christian Nater 表示：「對保時捷來說，718不僅僅只是三位數字。這三個數字代表著賽車運動史上傳奇的名號，代表著勝利、卓越和超高的性能表現。全新的 718 Cayman GT4 RS 配備了強大的引擎，擁有動態的駕駛體驗和令人印象深刻的操控感。」做為擁有輝煌歷史的跑車品牌，台灣保時捷將這款為駕駛而生的 718 Cayman GT4 RS，與令人腎上腺素飆升的夢幻產品陣容一同加入在後疫情時代重回台灣的 Porsche World Road Show 台灣保時捷駕訓體驗營。
源自於經典的911 GT3 Cup賽車與911 GT3系列量產車型的自然進氣水平對臥的六缸引擎結構，718 Cayman GT4 RS的核心概念便是為打造極致的操控樂趣而生。其高達 9,000 rpm的引擎轉速。相較於 718 Cayman GT4 ，全新 718 Cayman GT4 RS 的動力增加了 80 PS（59 kW），馬力重量比為 2.83 kg/PS；最大扭力從 430 Nm 提升到 450 Nm。並在紐柏林北環賽道創造 7:09.300 的成績，比起 718 Cayman GT4 的紀錄快上 23.6秒。
在全新頂級的 718 車款眾多令人驚艷特點中，包含了於駕駛座和副駕座車窗後方進氣柵，有效幫助引擎冷卻，改善進氣氣流，更同時於乘坐者耳邊創造令人熱血沸騰的進氣聲浪而718車系獨特的後輪前端進氣口則仍保留用於引擎冷卻之用。
與所有現代 RS 車型相同，全新的 718 GT4 RS 專屬搭載保時捷雙離合自手排變速系統 （PDK）。運動化低齒比PDK雙離合自手排變速系統為這款中置引擎跑車打造無與倫比的加速體驗。全新718 Cayman GT4 RS 從 0 加速到 100 km/h僅需 3.4 秒，至第七檔時最高時速為 315 km/h。
傳承典型的 RS 風格，輕量化車身結構是定義全新 718 Cayman GT4 RS的重要元素。車身重量僅為1,415 kg，比起搭載 PDK 變速箱的 718 Cayman GT4 輕上 35kg。此輕量化設計歸功於在輕量化 CFRP 前蓋和前擾流翼等部份皆使用了碳纖維複合材質（CFRP），內部亦採用輕量化地毯、減少隔熱材質，並利用輕量化玻璃打造後車窗，輕量化車門板改用紡織布料的車門拉環與置物網，錙銖必較地成功達成減重任務。
718 Cayman GT4 RS 外觀設計的獨特元素包含了全新擾流尾翼搭配倒勾式（Swan Neck）連桿和鋁合金側翼支架。如此高效能的側翼設計源自保時捷 911 RSR GT 賽車，首次應用於保時捷 911 GT3 系列量產車中。結合與 718 Cayman 相比低 30mm 的行駛高度、前輪拱上引人注目的散熱排氣口、用於優化空力表現的車身底板與後下擾流板，可調節式前擴散器和帶有環繞式側葉片的全新設計前擾流板，使GT4 RS在供賽道使用的性能模式中，產生相較 GT4 增加約 25% 的下壓力。
全新保時捷 718 Cayman GT4 RS 的性能也因底盤的調整而大幅提升。球型接頭將其底盤緊密地固定在車身上，打造更加精準與直接的操駕感受。可調節式並整合電子迴路的底盤搭載RS專屬的減震調校，以及改良的彈簧及強化的防傾桿。
供車主選配的 Weissach 套件使得 GT4 RS 的設計更加動感。前蓋、空氣處理進氣格柵、冷卻進氣格柵、引擎外罩、外側後視鏡上方飾板和尾翼均採用碳纖維細節裝飾。其鈦合金排氣管設計向經典賽車保時捷 935 致敬，座椅後方的防滾架也同為鈦合金製。儀錶板上方採用真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質製成，並鑲上大型Porsche字樣。除了原本的鋁合金輪圈，Weissach 套件另可加價提供 20 吋鎂合金輪圈。
本次的718 Cayman GT4 RS發表活動，結合了Porsche World Road Show 台灣保時捷駕訓體驗營，因此，凡參加Porsche World Road Show 台灣保時捷駕訓體驗營的朋友都可以實際體驗到718 Cayman GT4 RS的精湛操控性，而在媒體發表活動中，則未如以往的Road Show設置多個體驗關卡，而是集中在賽道操駕體驗，除了718 Cayman GT4 RS以外，亦可駕駛保時捷多款車型，包括：911 GT3、911 Turbo S、Cayenne GT，Taycan Turbo S Sport Turismo、Panamera Turbo S等共計10款車型；其中，全新718 Cayman GT4 RS搭載著與911 GT3相同的動力系統，但因為採中置引擎設計，以及將進氣口設置於B柱前緣，因此在全力奔馳的聲浪是本次所有車款中最彭湃的，出彎後全力加速時引擎轉速拉到9,000rpm，十分激昂，驚人的貼地性，讓人可以很放心地操駕它，展現絕佳地均衡性，的確是一款讓喜愛賽道活動的朋友，輕鬆享受賽道駕馭的跑車。
【全新718 Cayman GT4 RS建議售價】
718 Cayman GT4 RS NTD 7,200,000元起