COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

汽車新創CARPOST日本外匯車代購上線暨Acura新車銷售發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-08-30 03:55:20

汽車新創公司CARPOST車博資訊系統股份有限公司，在經營外匯車多年後，27日在內湖門市舉辦CARPOST日本外匯車車源上線，提供台灣消費者全新購車選擇，同時舉辦Acura新車銷售展示，及策略性投資簽約儀式活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CARPOST創辦人陳柏文Kevin與貴賓合影，左起Uspace創辦人宋捷仁Allen，二代大學校長李紹唐，拓磊國際執行長賴麗敏Lillian，GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長，星元電前董事長張國鑫，及雲豹能源發言人張建偉Johnny。
CARPOST創辦人陳柏文Kevin與貴賓合影，左起Uspace創辦人宋捷仁Allen，二代大學校長李紹唐，拓磊國際執行長賴麗敏Lillian，GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長，星元電前董事長張國鑫，及雲豹能源發言人張建偉Johnny。
CARPOST車博資訊創辦人陳柏文Kevin表示，CARPOST車博是台灣外匯車線上第一品牌，是大家買外匯車進口車前的最佳比價網站，工具型網站。CARPOST站上已經有10萬多台美國當地的二手車新古車車源供大家篩選比較，今天起更增加數千台日本車源，日本的左駕車車況好，而且因為日幣貶值，所以現在買日本外匯車很划算。在國發會上個月所舉辦的日台新創高峰會，CARPOST也已經跟日本供應商締結聯盟，來供應台灣高品質的日本外匯車，及引進全新Acura各車系車款，包括跨界跑旅RDX A-Spec車款，即日起都有實車在CARPOST內湖門市，讓希望擁有與眾不同跑旅的朋友現場賞車。

CARPOST車博資訊創辦人陳柏文Kevin表示，CARPOST車博是台灣外匯車線上第一品牌，是大家買外匯車進口車前的最佳比價網站。
CARPOST車博資訊創辦人陳柏文Kevin表示，CARPOST車博是台灣外匯車線上第一品牌，是大家買外匯車進口車前的最佳比價網站。
CARPOST引進了台灣首輛Acura RDX A-Spec。
CARPOST引進了台灣首輛Acura RDX A-Spec。
外貿協會董事長黃志芳到場支持CARPOST汽車新創進軍東南亞。
外貿協會董事長黃志芳到場支持CARPOST汽車新創進軍東南亞。
本次活動，大力支持新創及電動車產業的外貿協會董事長黃志芳也到場支持打氣，外貿協會也將協助CARPOST在東南亞的佈局，期盼CARPOST能將在台灣的數位轉型二手車產業生態圈的成功商業模式，拓展到東南亞各國，為台爭光。

雲豹能源發言人張建偉Johnny在GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長見證下簽約策略投資入股CARPOST車博資訊。
雲豹能源發言人張建偉Johnny在GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長見證下簽約策略投資入股CARPOST車博資訊。
同時CARPOST也宣布完成Pre-A輪募資，在GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長見證下，雲豹能源發言人張建偉Johnny與車博資訊創辦人陳柏文Kevin簽訂策略性投資的入股協議書，成就投創與炙星投創，將協助CARPOST加速發展。

Uspace創辦人宋捷仁Allen（左）在GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長（中）見證下，與CARPOST創辦人陳柏文Kevin（右）簽訂策略聯盟合約。
Uspace創辦人宋捷仁Allen（左）在GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長（中）見證下，與CARPOST創辦人陳柏文Kevin（右）簽訂策略聯盟合約。
此外，Uspace悠勢科技創辦人宋捷仁Allen也代表Uspace與CARPOST車博創辦人陳柏文Kevin簽訂策略聯盟合約，雙方將就各自所擅長的汽車新創服務全面串流合作，提供消費者新的體驗，信任安心的服務，創造三贏。

720萬起，激情賽道基因 ─ 全新 Porsche 718 Cayman GT4 RS 首度在台亮相

720 萬元起！Porsche 718 Cayman GT4 RS 首度登台麗寶賽道展身手

普利司通獲 Honda HR-V 官方指定用胎！標配「ALENZA H/L33」都會休旅車胎

歡慶「福斯人禮遇計畫」會員衝破 88,888 抽 2 天 1 夜秘境遊

我是廣告 請繼續往下閱讀