汽車新創CARPOST日本外匯車代購上線暨Acura新車銷售發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
CARPOST車博資訊創辦人陳柏文Kevin表示，CARPOST車博是台灣外匯車線上第一品牌，是大家買外匯車進口車前的最佳比價網站，工具型網站。CARPOST站上已經有10萬多台美國當地的二手車新古車車源供大家篩選比較，今天起更增加數千台日本車源，日本的左駕車車況好，而且因為日幣貶值，所以現在買日本外匯車很划算。在國發會上個月所舉辦的日台新創高峰會，CARPOST也已經跟日本供應商締結聯盟，來供應台灣高品質的日本外匯車，及引進全新Acura各車系車款，包括跨界跑旅RDX A-Spec車款，即日起都有實車在CARPOST內湖門市，讓希望擁有與眾不同跑旅的朋友現場賞車。
本次活動，大力支持新創及電動車產業的外貿協會董事長黃志芳也到場支持打氣，外貿協會也將協助CARPOST在東南亞的佈局，期盼CARPOST能將在台灣的數位轉型二手車產業生態圈的成功商業模式，拓展到東南亞各國，為台爭光。
同時CARPOST也宣布完成Pre-A輪募資，在GDDA全球數位產業聯盟協進會邱月香理事長見證下，雲豹能源發言人張建偉Johnny與車博資訊創辦人陳柏文Kevin簽訂策略性投資的入股協議書，成就投創與炙星投創，將協助CARPOST加速發展。
此外，Uspace悠勢科技創辦人宋捷仁Allen也代表Uspace與CARPOST車博創辦人陳柏文Kevin簽訂策略聯盟合約，雙方將就各自所擅長的汽車新創服務全面串流合作，提供消費者新的體驗，信任安心的服務，創造三贏。