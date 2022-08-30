3台人柬埔寨慘死！金邊警公布初步調查結果 死因大逆轉
近期不少台灣人因為高薪工作被拐騙到柬埔寨，如果不服從的話從毆打、性侵甚至是強摘器官恐怖行為都有耳聞。然而，日前柬埔寨首都金邊一處公寓卻發生槍擊命案，3名男性死者倒臥血泊中慘死，驚證實3名死者都是台灣人，而原本傳出是遭外人射殺，不過根據金邊警方初步調查，研判應該是「3人互相殘殺」才會造成該場悲劇。
根據柬媒《VOD NEWS》報導，金邊警方發言人索克塞哈（San Sokseyha）29日表示，我們於金邊一處公寓發現了3具屍體，年齡都在30歲左右，初步調查後懷疑是「謀殺後自殺」，現場也發現了一把手槍。
索克塞哈提到，在調查過程中發現，3名死者中，有2人身上中多槍，而其中一個人則是頭部中槍，目前初步判定為3名死者生前是互相殘殺，沒有其他人介入，一位台灣人殺了另外2位台灣人，接著就自殺，屍檢後死者遺體皆被送往Tuek Thla的寶塔，警方目前正在尋找死者家屬。
然而日前有網友貼出事發照片，指出三位死者都是台南人，對此爆料，警方29日也出面證實，3名死者都是台南人，2名住在台南市歸仁區、一名住在東區，目前已通報刑事局及受理家屬報案，後續將請示檢察官指揮偵辦。（編輯：張嘉哲）