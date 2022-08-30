「軒嵐諾」估今轉強颱！大迴轉路徑曝　明晚起影響台灣

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根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及桃園以南部分平地有局部陣雨或雷雨，中南部有局部大雷雨發生的機率。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至38度。明（31）日天氣仍偏熱，多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。
吳德榮表示，明晚起至週六（3日）東北風及「軒嵐諾」外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有明顯降雨，北海岸、東北角，北部山區將累積較多降雨，中南部多雲時晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；週四至週六北台明顯轉涼，中南部氣溫略下降，仍稍偏熱；下週日、一（4、5日）天氣不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
吳德榮指出，最新(30日2時)中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，第11號中颱「軒嵐諾」在日本南方海面，將持續增強為「強烈」等級，也是今年11個颱風中最強的。未來偏西轉西南西再轉西南，在琉球、宮古南方海面移速減慢，再轉向偏北；「不確定性」擴大。
最新(29日20時)歐洲(ECMWF)系集模式顯示，「軒嵐諾」偏西轉西南西再轉西南，大約3天後其北方的「副熱帶高壓」減弱，模擬路徑在琉球、宮古南方海面打轉後，漸轉向偏北、再向東北大迴轉。50次的模擬路徑顯示，由於轉向的位置不同，造成路徑極大的歧異，最東側路徑通過日本四國、本州，西側路徑則通過台灣東北方海面迴轉。顯示模擬路徑的「不確定性」很大；應持續密切觀察。
另外，氣象局長鄭明典在臉書發文指出，「軒嵐諾颱風出現颱風眼，颱風眼周邊的眼牆雲系也很完整，強度還持續增強中，這個颱風的雲系還是偏小，但是強度不可忽視，持續觀察。」（編輯：孫唯容）