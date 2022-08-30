學歷顏值都超高！全台「5大美女教授」曝光　網：想轉學

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第一位：陳縕儂教授
現職：
臺大資訊工程學系/資訊網路與多媒體研究所副教授
學歷：
卡內基美隆大學電腦科學暨語言資訊博士
臺灣大學資訊工程研究所碩士
臺灣大學資訊工程學系學士
原PO說，其實在網路上搜尋美女教授，就一定能看見陳縕儂教授的名字，不過因為新聞太多，為了不佔太多篇幅就不多做太多介紹了。
第二位：鄭嘉文教授
現職：
玄奘大學法律學系助理教授
學歷：
中國文化大學法學博士
中國文化大學法學碩士
原PO透露，這一位是他自己最喜歡的一位教授，雖然學歷跟經歷相較其他教授可能有遜色一點，「但真的太漂亮了吧，看完嘉文教授的IG只有一個感想，嗯！今天的世界依然和平」。
第三位：康庭瑜教授
現職：
政治大學傳播學院副教授
學歷：
牛津大學地理學博士
牛津大學社會學碩士
倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士
倫敦政經學院性別研究碩士
臺灣大學社會所碩士
臺灣大學法律學士
看到康庭瑜教授的學歷，讓原PO驚呼「碩士機器？四個碩士還跨領域，真心佩服，看了幾篇人物專訪感覺是充滿知性的新時代女性」。
第四位：林亭汝教授
現職：
交通大學科技管理研究所教授兼所長
學歷：
英國劍橋大學管理博士
美國喬治華盛頓大學企管碩士
國立臺灣大學國際企業系學士
原PO說，林亭汝教授的學歷跟經歷都是很頂的代表，風格也和前面幾位清新系教授不太一樣，「不知道有沒有人喜歡這種風格」？
第五位：鄭鈺潔教授
現職：
臺北科技大學光電工程系副教授
學歷：
西班牙巴塞理工大學
義大利佛羅倫斯大學之雙博士歐盟光子學位
中央大學光電系碩士
中央大學光電系學士
原PO表示，鄭鈺潔教授曾擔任英特爾工程師還是雙博士學霸，「顏值與實力並濟」。
貼文一出，網友紛紛留言，「想回去當學生了……」、「雖然顏值不能當飯吃，但這些人還真的不用靠顏值吃飯」、「請問現在轉學到政大來得及嗎」、「好想被當...可以重修」、「第一位真的美到發瘋耶眼睛超漂亮，智商也是頂尖中的頂尖，人生勝利組」、「好厲害！超欣賞她們」、「想轉學了」、「是我教授的話，我絕不翹課」。
另外，也有不少人分享自己心目中最正教授，「怎麼可以沒有獸醫乃！超正的 >///<」、「清大資工胡敏君老師真的是女神！」、「游佳欣教授也滿漂亮的」。（編輯：郭佩蓉）