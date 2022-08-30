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學歷顏值都超高！全台「5大美女教授」曝光　網：想轉學

▲一名男網友整理了全台「5大美女教授」，掀起熱議。左圖為康庭瑜教授，右圖為陳縕儂教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友整理了全台「5大美女教授」，掀起熱議。左圖為康庭瑜教授，右圖為陳縕儂教授。（圖／翻攝自《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-30 07:07:37

如果你的大學教授是她們，你還會翹課嗎？就有一名男網友整理了全台「5大美女教授」，而每一位教授的風格都不同，他也以網路上公開的資訊一一介紹，並直呼「太令人羨慕了」，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「美女教授大評比」為題發文，表示寫這篇文只是想用輕鬆的方式跟大家介紹這些美女教授，也希望大家用輕鬆的心態來看這篇文章，為了文章太偏向他自己個人的審美，他特別選了幾位風格不同的美女教授，「以下僅就教授們在網路上公開的資料來介紹，如果有人有幸上過這些美女教授的課，也太令人羨慕了吧」。

第一位：陳縕儂教授

現職：

臺大資訊工程學系/資訊網路與多媒體研究所副教授

學歷：

卡內基美隆大學電腦科學暨語言資訊博士

臺灣大學資訊工程研究所碩士

臺灣大學資訊工程學系學士

原PO說，其實在網路上搜尋美女教授，就一定能看見陳縕儂教授的名字，不過因為新聞太多，為了不佔太多篇幅就不多做太多介紹了。

▲陳縕儂教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲陳縕儂教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲陳縕儂教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲陳縕儂教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
第二位：鄭嘉文教授

現職：

玄奘大學法律學系助理教授

學歷：

中國文化大學法學博士

中國文化大學法學碩士

原PO透露，這一位是他自己最喜歡的一位教授，雖然學歷跟經歷相較其他教授可能有遜色一點，「但真的太漂亮了吧，看完嘉文教授的IG只有一個感想，嗯！今天的世界依然和平」。

▲鄭嘉文教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲鄭嘉文教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲鄭嘉文教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲鄭嘉文教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
第三位：康庭瑜教授

現職：

政治大學傳播學院副教授

學歷：

牛津大學地理學博士

牛津大學社會學碩士

倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士

倫敦政經學院性別研究碩士

臺灣大學社會所碩士

臺灣大學法律學士

看到康庭瑜教授的學歷，讓原PO驚呼「碩士機器？四個碩士還跨領域，真心佩服，看了幾篇人物專訪感覺是充滿知性的新時代女性」。

▲康庭瑜教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲康庭瑜教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲康庭瑜教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲康庭瑜教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
第四位：林亭汝教授

現職：

交通大學科技管理研究所教授兼所長

學歷：

英國劍橋大學管理博士

美國喬治華盛頓大學企管碩士

國立臺灣大學國際企業系學士

原PO說，林亭汝教授的學歷跟經歷都是很頂的代表，風格也和前面幾位清新系教授不太一樣，「不知道有沒有人喜歡這種風格」？

▲林亭汝教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲林亭汝教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
第五位：鄭鈺潔教授

現職：

臺北科技大學光電工程系副教授

學歷：

西班牙巴塞理工大學

義大利佛羅倫斯大學之雙博士歐盟光子學位

中央大學光電系碩士

中央大學光電系學士

原PO表示，鄭鈺潔教授曾擔任英特爾工程師還是雙博士學霸，「顏值與實力並濟」。

▲鄭鈺潔教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲鄭鈺潔教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲鄭鈺潔教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲鄭鈺潔教授。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友紛紛留言，「想回去當學生了……」、「雖然顏值不能當飯吃，但這些人還真的不用靠顏值吃飯」、「請問現在轉學到政大來得及嗎」、「好想被當...可以重修」、「第一位真的美到發瘋耶眼睛超漂亮，智商也是頂尖中的頂尖，人生勝利組」、「好厲害！超欣賞她們」、「想轉學了」、「是我教授的話，我絕不翹課」。

另外，也有不少人分享自己心目中最正教授，「怎麼可以沒有獸醫乃！超正的 >///<」、「清大資工胡敏君老師真的是女神！」、「游佳欣教授也滿漂亮的」。（編輯：郭佩蓉）

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