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北京力求維穩狂燒錢！10年翻倍、年撒破兆　超車國防預算

▲有外媒報導稱，北京花在控制其14億人民上的預算，在10年內就增加1倍之多。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒報導稱，北京花在控制其14億人民上的預算，在10年內就增加1倍之多。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-30 07:27:01

北京政府對人民言論的控制，在新冠疫情爆發後更為全球所知，許多控訴政府抗疫過當的訊息，通常都會在發出不久後被刪除。根據《日經亞洲》報導，北京花在控制其14億人民上的預算甚至超過國防，在10年內就增加1倍之多。

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報導指出，自4月份以來，河南就爆出多家銀行拒絕存戶提款，引發了大批民眾抗議，地方政府擔心示威活動蔓延，傳到中央政府那，會追究地方責任，便以打擊新冠肺炎為幌子，用健康碼轉紅碼等方式，限制人民行動。在上海，3月底封城那一陣子，糧食短缺、警察暴力行為的影片或控訴陸續發布在社交媒體上，結果幾乎都被當局「爭先恐後」的刪除。

即使民怨沸騰，但習近平領導下的中國政府絲毫沒有動搖，反而重申堅決反對任何質疑或拒絕新冠控制政策的言行，進一步加強對網路的控制，根據發表在《自然醫學》雜誌上的1項美中聯合研究顯示，如果中國放寬其清零政策，將遭受毀滅性打擊，因為中國製造疫苗的有效度很低，可能會造成染疫和死亡人數大幅增加。面對岌岌可危的威信，習近平不能修改其抗疫政策，也不能展現自己對西方疫苗的依賴。

報導提到，以2020年為例，中國用於維護公共秩序和控制國內言論的「公共安全」支出就達到2100億美元（折合新台幣約6.4兆元），10年內就翻了倍，甚至比當年度的國防支出高出7%。

然而，過度的鎮壓，導致民眾被壓抑的挫敗感不斷升溫，北京越是試圖控制所有不同的意見，就會離世界越遠，因為只有在允許各種意見交流、衝突的情況下，才能創建1個充滿活力和技術創新的社會。

不僅如此，報導也點出香港近年的狀況，北京的宣傳活動越發激烈，自2020年夏天國安法生效以來，民主媒體、工會等組織紛紛被迫解散，民意調查的環境越來越惡劣，不少受訪者被迫對敏感的政治問題掩飾真實感受，公民社會持續萎縮。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華在3度被警務處國家安全處約談後，已於四月底宣布離開香港，坦言：「現在的香港已容不下真心話，只容許謊言」，對真實民意的視而不見，似乎讓香港面臨巨大風險。

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