北京力求維穩狂燒錢！10年翻倍、年撒破兆　超車國防預算

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即使民怨沸騰，但習近平領導下的中國政府絲毫沒有動搖，反而重申堅決反對任何質疑或拒絕新冠控制政策的言行，進一步加強對網路的控制，根據發表在《自然醫學》雜誌上的1項美中聯合研究顯示，如果中國放寬其清零政策，將遭受毀滅性打擊，因為中國製造疫苗的有效度很低，可能會造成染疫和死亡人數大幅增加。面對岌岌可危的威信，習近平不能修改其抗疫政策，也不能展現自己對西方疫苗的依賴。
報導提到，以2020年為例，中國用於維護公共秩序和控制國內言論的「公共安全」支出就達到2100億美元（折合新台幣約6.4兆元），10年內就翻了倍，甚至比當年度的國防支出高出7%。
然而，過度的鎮壓，導致民眾被壓抑的挫敗感不斷升溫，北京越是試圖控制所有不同的意見，就會離世界越遠，因為只有在允許各種意見交流、衝突的情況下，才能創建1個充滿活力和技術創新的社會。
不僅如此，報導也點出香港近年的狀況，北京的宣傳活動越發激烈，自2020年夏天國安法生效以來，民主媒體、工會等組織紛紛被迫解散，民意調查的環境越來越惡劣，不少受訪者被迫對敏感的政治問題掩飾真實感受，公民社會持續萎縮。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華在3度被警務處國家安全處約談後，已於四月底宣布離開香港，坦言：「現在的香港已容不下真心話，只容許謊言」，對真實民意的視而不見，似乎讓香港面臨巨大風險。