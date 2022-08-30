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張善政爆抄襲！5700萬研究案「複製貼上」　驚嘆號也照抄

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（30）日也被爆出疑似抄襲。（圖／記者李春台攝，2022.08.25）
▲國民黨桃園市長參選人張善政今（30）日也被爆出疑似抄襲。（圖／記者李春台攝，2022.08.25）

編輯中心/綜合報導

2022-08-30 10:13:25

前新竹市長林智堅由於論文抄襲風波，退出桃園市長選戰，曾經的競爭對手、國民黨桃園市長參選人張善政今（30）日也被爆出疑似抄襲，在他擔任宏碁副總期間，曾以計畫主持人身分向農委會申請研究計畫，經費高達5,700萬元，不過報告內容卻是抄雜誌、論文，網站直接「英翻中」，甚至多處甚至並未註明引用來源。

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林智堅日前爆發論文抄襲風波，先是台大取消其國發所碩士論文學位，隨後中華大學也認定他碩士論文抄襲竹科管理局期末報告書，並取消碩士學位，慘遭雙殺；當時張善政直言「政治人物誠信非常重要。」不過現在張也被爆出疑似曾抄襲。

根據《鏡週刊》報導，2007年至2009年間，張善政以「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人身分向農委會共申請3次研究經費，經費高達5,700萬元。

▲張善政批鄭文燦的團隊涉貪遭判刑，卻還能預告未來張善政會貪汙。（圖／記者李春台攝，2022.08.26）
▲張善政遭爆研究案抄襲，內容不僅抄襲《商業周刊》，甚至連驚嘆號、小標題，都一模一樣。（圖／記者李春台攝，2022.08.26）
報導指出，張善政在2008年向農委會提交的結案報告，其抄襲情形最為嚴重，內容不僅抄襲《商業周刊》，甚至連驚嘆號、小標題，都一模一樣，甚至直接翻譯包含中國期刊、香港網站、英文網站等網站內容，導致出現許多非台灣用字，且語句不通順。

張善政的報告也涉及抄襲農委會農試所刊物、農委會畜產試驗所期刊《酪農天地》文章，且未列為參考文獻，以抄農委會網站中的資料，來向農委會申請預算；對此，目前對於涉嫌抄襲一事，張善政尚無回應。（編輯：孫唯容）



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