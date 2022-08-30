台股止跌！早盤漲逾40點 生技醫療、元宇宙與太陽能亮眼
美國聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾釋出鷹派訊息，持續使美股走跌，昨（30）日四大指數皆走跌。台北股市今日開盤跌6.52點，加權股價指數以14919.67點開出，沒多久來到盤上漲逾40點，14968點的位置左右。權值股台積電早盤跌2元，來到496.5元，其他重要電子股熄火，面板族群友達、群創漲多。另外，今日生技醫療、元宇宙與太陽能族群表現亮眼。
美股道瓊指數29日下跌184.41點，或0.57%，收32098.99點；那斯達克指數下跌124.04點，或1.02%，收12017.67點；標普500指數下跌27.05點，或0.67%，收4030.61點；費城半導體指數下跌53.9點，或1.93%，收2744.5點。
台北股市今日開盤跌6.52點，加權股價指數以14919.67點開出，沒多久來到盤上漲逾40點，14968點的位置。權值股台積電早盤跌2元，來到496.5元。其他晶圓代工如聯電與世界先進小漲，力積電漲0.5%。還有友達、群創漲3到4%，彩晶也漲逾2%，至於大立光漲1%以上。
今日盤面焦點為生技醫療股強勢走高，醣聯飆漲停，益安、杏國、盛弘、寶齡富錦都漲4%以上。元宇宙概念股也走揚，揚明光、佐臻漲4到6%，威盛、鈺創、智微漲2%，宏達電、位速、威鋒電子漲逾1%。太陽能族群紅通通。達能、倉和飆漲停，元晶、茂迪漲4到6%。矽晶圓中美晶、台勝科、合晶漲2到3%。