慶開學！7-11「特大杯」拿鐵47元 OK超商花4元爽吃麵包
全國中小學今（30）日正式開學，老師、家長、學生全都重新適應作息，尤其家長們又要重啟早起準備早餐、忙接送趕上班的急促節奏，最需要一杯咖啡提神。7-11開學季咖啡優惠進入倒數兩天，多款現煮飲品一律6.7折，特大杯拿鐵平均47元，還沒補充APP杯數庫存的話趕緊把握活動時效。OK超商推出超萌新品「熊麵包」及49元、59元早餐組，選指定現煮飲品多加4元起就能爽吃麵包。
因應開學季，7-ELEVEN在APP行動隨時取舉辦「開學季」優惠，活動剩今明兩天至8月31日，特大杯拿鐵、大杯美式、精品美式、黑糖珍珠撞奶、現萃茶四季春純奶青／經典純奶茶等，指定組合、同品項皆買8送4，等於全部都是原價打6.7折，特大杯拿鐵平均47元、大杯美式平均30元，愛喝奶茶的話，特大杯純奶茶平均33元，每位會員限購2組。
為了紓緩小孩剛開學的緊張情緒，OKmart宣布推出OK熊造型麵包，共有吐司、鬆餅（蜂蜜／巧克力）、銅鑼燒4款口味。鎖定中小學全面開學，OKmart也搶推經濟早餐，即起至9月5日前祭出49元、59元早安組，以49元早餐組來說，若是點中杯熱牛奶（45元），等於多花4元就能得到原價28元的貝果；59元早安組選擇中杯拿鐵（45元）最划算，多花14元就能吃到原價35元的新品OK熊鬆餅。
應援開學日，全家超商今（30）推出一日限定快閃優惠，霜淇淋不限口味皆享買一送一，且不需使用全盈+Pay，用現金支付也能爽吃半價霜淇淋。並加碼發放「懶散兔&啾先生」資料夾，單筆消費滿200元免費送，今日起至9月1日每天都有不同的指定款式，像今（30）日是「GoGo款」、8月31日是「吃早餐款」、9月1日是「店長款」。