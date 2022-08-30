準備開學嗨爆！爸突收「1簡訊」跌谷底　家長秒懂：撐住

今（30日）為全國高中以下學校的開學日，不少爸媽一早懷著滿心愉悅的心情將小孩送回學校，不過幾家歡樂幾家愁，一名男網友昨（29日）發文表示，當各位家長們「慶祝」小孩開學之際，他卻收到一則通知，心情瞬間從高空跌到谷底。貼文發布後引發不少網友迴響，更有網友直呼，「苦主這邊+1！」





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▲因應開學日到來，各級學校加強防疫措施。(圖／NOWnews資料照片)