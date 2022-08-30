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準備開學嗨爆！爸突收「1簡訊」跌谷底　家長秒懂：撐住

▲各級學校今天開學，各種事前防疫動作政府也沒有馬虎。（示意圖與本文無關／軍聞社提供）
▲各級學校今天開學，各種事前防疫動作政府也沒有馬虎。（示意圖與本文無關／軍聞社提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-30 10:23:24

今（30日）為全國高中以下學校的開學日，不少爸媽一早懷著滿心愉悅的心情將小孩送回學校，不過幾家歡樂幾家愁，一名男網友昨（29日）發文表示，當各位家長們「慶祝」小孩開學之際，他卻收到一則通知，心情瞬間從高空跌到谷底。貼文發布後引發不少網友迴響，更有網友直呼，「苦主這邊+1！」

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▲因應開學日到來，各級學校加強防疫措施。(圖／資料照片)
▲因應開學日到來，各級學校加強防疫措施。(圖／NOWnews資料照片)
一名男網友29日晚間在臉書社團「小一聯盟」發文寫道，「比悲傷更悲傷的事！當全國的家長正在準備慶祝開學之際，我們卻收到了學校的簡訊！彷彿瞬間從天堂掉到了地獄！」從附圖的簡訊可以看出，小孩班上有同學確診，導致全班須延後開學。

貼文一出引發網友們熱議，紛紛直呼：「心情真的會很五味雜陳！」、「小孩一定超開心」、「我們家也是剛剛收到訊息⋯⋯」、「9/12過後快篩沒事就可以上課了！撐下去啊！」、「好悲傷QQ」、「撐住就沒事了XD我已經習慣兩個月三寶在家的日子」。

▲防疫新制
▲開學最新防疫制度重9月12日起改用新制，以篩代隔，請家長特別注意。（圖/教育補提供）
不過最新的校園防疫政策已有規定，9月12日起改適用新制「以篩代隔」確診者7天隔離期滿無症狀可入校，其他接觸者快篩陰就可以正常上學，不再是「一人確診，全班停課」。新北市教育局授權各校，可依單一班級確診情況，自行決定停課與否；台北市教育局則表示，如果班上確診人數多、學生有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可自請防疫假，學校不會列入出缺勤記錄。（實習編輯：蔡宥嫻）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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