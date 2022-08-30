首場掃街選定本命區內湖！黃珊珊：每天看民調不用做事了
國民黨台北市黨部日前流出一份民調，指出民進黨台北市長參選人陳時中在港湖區支持度奪得第1，內湖市議員出身的無黨籍台北市長參選人黃珊珊反而落後於國民黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中之後，黃珊珊今（30）日舉行宣布參選後首場掃街行程，特地選在內湖，遭解讀為鞏固本命區。
黃珊珊今日上午前往內湖碧山巖開漳聖王廟參拜、稍後前往湖光市場掃街，下午則前往內湖737商圈拜票。媒體詢問為何選定內湖掃街拜票？黃珊珊受訪時表示，這是她的娘家，每次有重要決定都會來跟開漳聖王報告，24年前參選台北市議員拿下第一開票，非常感謝內湖、南港選民，當時沒家世背景、也沒太多經濟來源，20幾年來她都沒有偷懶，非常認真做法律與選民服務，內湖是她的家，20幾年前內湖工業園區跟南港軟體園區是草地一片，現在來看是看到北市的進步。
黃珊珊進一步表示，內湖是她的家，開漳聖王是內湖的守護神，當然要來跟祂做報告。
媒體問陳時中內湖民調領先，今日行程是否刻意選定內湖本命區？黃珊珊，「這是我的地方，當然要從這邊，跟民調沒有關係，我覺得每天要看民調就真的不用做事了。」
媒體追問，有無找出逆轉第一名蔣萬安的點？黃珊珊直言，台北市民早就超越藍綠，8年前就拋下被政黨綁架，重點在於爭取更多中間選民的認同，「政黨政治在北市已經走到瓶頸」，要爭取最大中間選民認同，北市民沒有兩種顏色，大部分都是無色的。
媒體問這幾天都在民調強勢的本命區，何時會到民調弱區？黃珊珊表示，她會一個區一個區安排去處理，全北市每個地區都是本命區。怎麼會有人把自己限縮在一個地區，全台北市都是她要搶的票。「終結藍綠對立、惡鬥狀況最好方法，就是讓黃珊珊當選」