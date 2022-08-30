今夏史上創第2少雨！僅氣候值4成　秋季預估偏暖雨量稍多

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第三大特徵則是「夏天沒有颱風」。氣象局指出，今年迄今西北太平洋上共有11個颱風生成，而今年6月迄今的夏季則有9個颱風生成，不僅少於氣候平均值（夏季平均11個），而且今年到目前為止都還沒有發布過颱風警報，打破2010年史上最晚發布颱風警報（南修颱風）的紀錄，是史上最晚發布颱風警報的一年。
至於第四大特徵則是小區域午後雷雨強對流顯著。氣象局預報中心主任呂國臣指出，今年夏季雖然高溫少雨，但午後對流發展相當旺盛，光是7到8月氣象局共發布177次大雷雨即時訊息，其中還有19次發布國家級警報（細胞簡訊）提醒民眾留意誤後對流降雨。期間包括低壓帶、西南風、南方水氣及馬鞍颱風外環流，都為台灣帶來豐沛的水氣，加強了午後熱對流發展。
9月在氣候上進入秋季，氣象局預報中心主任呂國臣指出，由於反聖嬰現象持續發展，熱帶太平洋海溫仍然呈現「西暖冬冷」的型態，而印度洋海溫則有冬暖西冷的分佈，從過去統計資料顯示，這樣的海溫條件下台灣秋季容易偏暖；而雨量預估方面，預測秋冬季在菲律賓附近的水氣偏多，連帶也可能使得台灣降雨稍多，尤其東半部地區雨量可能偏多，因此整體預估，今年秋季台灣氣溫以正常至偏暖機率最大，雨量則接近正常機率高。
呂國臣提醒，中南部地區秋冬季之後會慢慢進入枯水期，今年雖然梅雨季降雨符合預期的9成，但夏季颱風數量偏少，中南部地區民眾還是要提早節約用水。