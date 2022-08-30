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今夏史上創第2少雨！僅氣候值4成　秋季預估偏暖雨量稍多

▲未來一週盛夏回歸！中央氣象局預估，下半週各地恢復晴朗炎熱，西半部地區高溫上看攝氏35度，提醒民眾要嚴防中暑。（圖／張勵德攝）
▲未來一週盛夏回歸！中央氣象局預估，下半週各地恢復晴朗炎熱，西半部地區高溫上看攝氏35度，提醒民眾要嚴防中暑。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-30 13:13:052022-08-30 13:13:42

今年7到8月夏季真的是又熱又乾！中央氣象局今（30）日指出，今年7、8月太平洋副熱帶高壓異常偏強，導致台灣氣溫明顯偏高，全台平均氣溫高達攝氏29.38度，比起氣候平均值高出攝氏0.5度，是史上第五高溫的夏天，包括台北、蘇澳、玉山3個測站都創下設站以來歷史同期最高溫紀錄。而降雨則是顯著偏少，全台平均雨量僅225.5毫米，只有氣候平均值不到4成，是歷史上第2少雨的年份，其中宜蘭、蘇澳、鞍部及成功4個測站都創下7到8月最少雨的紀錄。

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氣象局今日舉辦秋季天氣展望記者會，回顧今年7、8月盛夏天氣，有4大特徵。第一大特徵是雨量少、雨日少，不只平均雨量史上第二少，平均降雨日數只有15.9天也是史上第二少。第二大特徵是隨著雨日明顯偏少，持續晴朗高溫情形相當顯著，不僅台北（30.7度）、蘇澳（29.6度）、玉山（9.7度）創同期最高紀錄，平均日照時數達8.07小時，也是史上同期第四多的紀錄。

第三大特徵則是「夏天沒有颱風」。氣象局指出，今年迄今西北太平洋上共有11個颱風生成，而今年6月迄今的夏季則有9個颱風生成，不僅少於氣候平均值（夏季平均11個），而且今年到目前為止都還沒有發布過颱風警報，打破2010年史上最晚發布颱風警報（南修颱風）的紀錄，是史上最晚發布颱風警報的一年。

至於第四大特徵則是小區域午後雷雨強對流顯著。氣象局預報中心主任呂國臣指出，今年夏季雖然高溫少雨，但午後對流發展相當旺盛，光是7到8月氣象局共發布177次大雷雨即時訊息，其中還有19次發布國家級警報（細胞簡訊）提醒民眾留意誤後對流降雨。期間包括低壓帶、西南風、南方水氣及馬鞍颱風外環流，都為台灣帶來豐沛的水氣，加強了午後熱對流發展。

9月在氣候上進入秋季，氣象局預報中心主任呂國臣指出，由於反聖嬰現象持續發展，熱帶太平洋海溫仍然呈現「西暖冬冷」的型態，而印度洋海溫則有冬暖西冷的分佈，從過去統計資料顯示，這樣的海溫條件下台灣秋季容易偏暖；而雨量預估方面，預測秋冬季在菲律賓附近的水氣偏多，連帶也可能使得台灣降雨稍多，尤其東半部地區雨量可能偏多，因此整體預估，今年秋季台灣氣溫以正常至偏暖機率最大，雨量則接近正常機率高。

呂國臣提醒，中南部地區秋冬季之後會慢慢進入枯水期，今年雖然梅雨季降雨符合預期的9成，但夏季颱風數量偏少，中南部地區民眾還是要提早節約用水。

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