經濟部出席APEC PPSTI 20會議　提案獲選創歷年新高

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APEC PPSTI是科技政策與實質科技交流的重要平台，參與者為APEC會員體負責科技創新政策的官員，藉由擴大企業與研究機構的加入，探討創新政策的相關議題。
今年APEC倡議主題為「開放、連結、平衡」，旨在重啟APEC區域的自由貿易，確保疫情後，區域內經濟能平衡、保持韌性及永續發展。
經濟部提到，技術處為呼應此次主題，精選具國際合作高度潛力的4案科專技術向APEC秘書處提案並申請支援基金，均獲APEC PPSTI認同通過，其中2案更獲APEC支援基金支持，成果為歷年之最，經濟部稱此成果代表台灣深厚科技實力在國際上受到高度興趣及關注。
今年經濟部共提案4項科專技術，包括工研院智機中心「智慧機械雲平台」、金屬中心「軟硬整合數位牙科系統」、工研院材化所「高安全性STOBA鋰電池」、以及工研院中分院「智慧農工技術」。
經濟部指出，盼能透過APEC PPSTI平台，與各經濟體分享交流，進而協助發展中經濟體進行能力建構，以實現運用科技促進國際交流的願景。
經濟部表示，已多次參與APEC PPSTI會議，將持續透過APEC PPSTI平台深化與經濟體進行國際科研合作，投入創新科研政策討論，作為其他會員體的政策落實與應用參考。
經濟部說明，產業技術是台灣的強項領域，而積極舉辦APEC國際研討會，除了向APEC會員經濟體分享台灣科專成果外，也同時瞭解最新國際市場及技術發展，促成台灣創新技術擴散國際，並加速區域數位升級。