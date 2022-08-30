開學首日 鼓警化身「暖男」、「靚女」們波麗士護學童
今（30）日是開學第1天，由於疫情關係，睽違兩個多月後學子們終於可以回歸校園生活，周邊的交通流量勢必大增，為了守護轄區學童安全，兼顧疏導周遭車流，高市警局鼓山分局針對轄內各國小校園主要出入口或路段編排護童及交通疏導勤務，以維護學童安全及交通順暢。
經該局評估，高雄輕軌二階預計將在今年10月初通車延伸到C24愛河之心站，鼓山區的龍華國小即將成為第一個輕軌行經校門口的國小，而C23的龍華國小站就位在大順一路與龍勝路口的綠地上，距離龍華國小僅約100公尺。轄區的鼓山分局特地在8月30日的開學日針對龍華國小周邊特殊的交通狀態進行護童專案，因應未來多樣性的學童交通運輸進行沙盤推演，以確保行車動線及學童安全無虞。
鼓山分局今天也特別安排陽光、活潑的波麗士「哥哥」、「姐姐」們來擔任護童專案成員，這些可愛又專業的「暖男」、「靚女」們，不同於取締違規時的嚴肅形象，傳遞給學童平易近人的溫度。鼓山分局長蔡鴻文表示，要讓家長、老師及學童感受到警察的用心，希望學童們平安進入校園快樂學習，同時也呼籲家長接送學童上下學時配合員警或協勤民力的指揮，避免造成安全顧慮，共同維護校園週邊交通安全。