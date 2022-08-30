張善政爆抄襲！林楚茵批詐公帑 許智傑嗆比照林智堅退選
國民黨桃園市長參選人張善政爆出抄襲！根據週刊報導，張曾以計畫主持人身分向農委會申請總經費達5,700萬元的研究計畫，產出的報告卻抄襲拼裝而成，引發論戰。對此，民進黨立委林楚茵今（30）日上午表示，張善政自詡是名門博士，還曾是台大教授，這種研究報告水準宛如在詐騙政府預算，如果連自己提出的道德標準都過不了關，憑什麼能出來競選領導桃園市？民進黨立委許智傑也說，一隻手指別人，三根手指向自己。張善政及國民黨請標準一致，比照林智堅退選。
林楚茵表示，張善政過去曾說，「桃園人能接受一個誠信破產的人來當市長嗎」、「政治人物的誠信比學問重要」、「誠信破產時就該退選」等金句，現在要原封不動地送回去給他。
林楚茵說，張善政自詡是名門博士，還曾任台大土木系教授，對於研究報告的格式及指引應該瞭如指掌，不存在任何藉口。這種研究報告水準宛如在詐騙政府預算，如果連自己提出的道德標準都過不了關，憑什麼能出來競選領導桃園市？
許智傑也說，一隻手指別人，三根手指向自己。張善政及國民黨請標準一致，比照林智堅退選。許智傑表示，根據報導，張善政研究計畫涉抄襲商業周刊、中國期刊、香港網站、英文網站，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料，五大抄襲通通被抓出來，怪不得張善政提政見時連高中生臉書錯誤資訊也照抄。
許智傑表示，7月31日朱立倫才說國民黨不會找抄襲落跑的候選人，現在還堅持提名抄襲的張善政嗎？迴力鏢重重打臉朱立倫，請國民黨以身作則, 不要有嘴說別人無嘴說自己。