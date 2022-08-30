睽違16年！王心凌驚喜合體張棟樑 粉絲暴動：青春回來了
藝人王心凌因參加中國選秀節目《乘風破浪》（又稱《浪姐3》），風光拿下冠軍後順利出道，讓她的演藝事業再創巔峰，合作邀約接不完。2006年她曾與藝人張棟樑合作偶像劇《微笑PASTA》，該劇是不少網友心目中的美好回憶，日前王心凌參與旅行綜藝《星星的約定》節目錄製，不少粉絲紛紛敲碗希望「微笑CP」能合體，而近日在微博上瘋傳幾張王心凌與張棟樑的同框照，兩人終於驚喜合體了！
團綜《星星的約定》節目冠名金額衝破2億人民幣（約新台幣8.83億元），由再度翻紅的王心凌領軍，將與TWINS阿嬌及阿Sa、吳謹言、黃小蕾等藝人一同錄製，節目招商金額遠超由Jessica領軍的另一檔節目《樂隊的海邊》兩倍之多。近日王心凌也已經抵達雲南大理錄製《星星的約定》，而張棟樑也驚喜現身拍攝現場，兩人的同框照曝光後也掀起粉絲一陣熱烈討論，紛紛陷入了回憶殺！
王心凌與張棟樑2006年合作偶像劇《微笑PASTA》，不僅創下高收視成績，戲裡的歌曲〈彩虹的微笑〉、〈北極星的眼淚〉等也紅遍大街小巷，「微笑CP」更是在戲裡戲外都建立了好感情。而王心凌先前參加綜藝《你好，星期六》曾與張棟樑隔空合唱〈彩虹的微笑〉，讓粉絲集體暴動，眾多網友許願希望能看到兩人實際合體，如今兩人真的碰面，肩並肩走在一起，夢幻畫面彷彿看見了當年的「烏龜妹」與「掃把星」。
兩人同框照一曝光，立刻吸引大量粉絲關注，陷入回憶殺暴動留言，「節目組真的好會！坐等王心凌和張棟樑合體了」、「好愛他啊！我的初戀追星！溫柔的張先生」、「烏龜妹和掃把星的同框讓多少人青春的DNA動了」、「原地結婚吧！」