介紹國外進展給台灣　張善政籲對手勿抹黑成論文抄襲

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張善政指出，該份研究報告是若干年前他在宏碁時，帶領「農業電子化」輔導團隊為農委會做的三年計劃。計劃主要收集、整理國外農業電子化新發展資訊，介紹給農委會底下很多研究單位。
張善政說，該計劃不是一個論文研究，也不是要去開發出什麼農業的新技術，而是把國外現成、很多新的農業電子化進展介紹給國內研究單位，性質跟論文完全不一樣。既然是要引進國外的新技術資訊，當然就會引用國外很多不管是期刊報告的內容，來介紹給我們的農業單位。這跟論文寫作的性質是完全完全不一樣的。
張善政同時也對當年這個計劃的成效感到非常的驕傲，認為對國內農業電子化的啟動，至少有點小小的貢獻。但他同時也表示很遺憾，因為在選舉的時候，這些對國家農業電子化的發展有助益的事情，卻被抹黑成為抄襲不抄襲的問題。除此之外，張善政對於他參選之後對手的攻擊，將連帶影響到當年的老東家宏碁，甚至影響到後來的工作單位Google。張對於宏碁跟Google因為選舉的關係被抹黑，而造成公司的困擾，也非常抱歉。
張善政最後指出，他非常驕傲曾經做過這件事情，但現在卻在選舉的時候被拿出來抹黑，讓他非常不能接受。張善政覺得對手應該要尋求更正面的競爭的方式，而不是把一個對國家正面發展有助益的工作，抹黑成一個「論文抄襲」的問題。
對此，農委會主委陳吉仲今表示，會釐清相關細節後，再對外說明。