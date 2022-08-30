金高銀撿到15億！跟《魷魚》他64分 害慘妹妹《小女子》
韓星金高銀2016年拍完《孤單又燦爛的神－鬼怪》爆紅，但她此後消失小螢幕4年，2020年以《The King：永遠的君主》回歸電視圈，近年作品不間斷，主演的《柔美的細胞小將》1、2季播完大後好評，新作《小女子》也即將開播，金高銀劇中飾演撿到700億韓元 （約台幣15.7億元）的吳仁珠，她因此害家人捲入上流社會的陰謀。
《小女子》劇情以家境清寒相依為命的三姊妹為主軸，金高銀飾演知道只有金錢才能守護自己和家人的大姊「吳仁珠」，南志鉉飾演正義感十足、不向權貴和金錢低頭的熱血記者二姊「吳仁京」，朴持厚飾演具有獨特藝術天分的老么「吳仁惠」。隨著大姊突然撿到700億韓元，一心想給家人過好日子的她，沒想到讓三姊妹捲入一場關於錢財及權勢的陰謀中，預告中，吳仁珠甚至對著《魷魚遊戲》的魏嘏雋「要求6、4分」，故事精彩可期。
金高銀表示「吳仁珠」非沉重的角色，她在劇中展現多種樣貌，雖然拍攝初期為了投入角色感到困難，但「吳仁珠」是大有可為的人物，一度也擔心自己會不會選錯角色，擔心會妨礙作品，因此度過兩個月左右的地獄時光，最終找到要訣熬過那段時間，輕鬆愉快投入演戲。
南志鉉劇中飾演記者，她出道至今大多飾演可愛開朗的角色，但這次的「吳仁京」是更加成熟的人物，雖然熱情卻充滿冷靜與理性，加上職業是記者，自己會盡最大的努力演出記者追求真相的精神。
小妹朴持厚表示看完劇本儘管覺得角色難演，但為了不成為大家的負擔，自己非常努力爭取演出。身為大姊的金高銀在記者會上充滿「大姊愛」，一直稱讚南志鉉在短時間內就展現出專業面貌，實在太像記者到自己也嚇一跳，在聽到朴持厚的發言後，她也自豪說：「她是我妹妹！」展現出劇中深厚的姊妹情。《小女子》9月3日起，每週六、日晚上10點獨家在Netflix上架。