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經濟部力挺國軍　揪超商餐飲推專屬優惠

▲經濟部商業司為感謝軍人為國家辛苦奉獻，特別串連多家業者推出「百業挺國軍消費優惠活動」，並於今（30）日舉行記者會。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲經濟部商業司為感謝軍人為國家辛苦奉獻，特別串連多家業者推出「百業挺國軍消費優惠活動」，並於今（30）日舉行記者會。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-30 13:25:38

九三軍人節即將到來，經濟部商業司為感謝國軍為國家辛苦奉獻，特別串連多家業者推出「百業挺國軍消費優惠活動」，並於今（30）日舉行記者會，響應業者包括連鎖超商、餐廳、伴手禮以及外帶好味等豐富店家，國軍只需憑軍人證到店消費，即可享有專屬優惠。

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經濟部商業司為感謝軍人保家衛國、辛苦奉獻，集結多家連鎖知名超商、餐飲等業者推出軍人專屬的超值優惠，向三軍將士致敬，讓國軍在享受節日的同時，也可以與家人一同前往採購用餐同樂，只需憑軍人證到店消費，即可享有專屬優惠。

此次針對國軍官兵提供多項專屬消費優惠業者包含統一、全家、萊爾富、OK等4大超商、伴手名品新東陽、大型連鎖餐飲摩斯漢堡、欣葉集團、以及饗賓集團旗下的果然匯、開飯、饗泰多、真珠、小福利等5大品牌，其他尚有鬥炙原味炙燒牛排、丐幫滷味、Nice Nine雙醬咖哩、五國眞湯、廚種王、焦糖楓串燒漢方無烟撒粉等多家連鎖餐飲也一同共襄盛舉。

▲此次針對國軍官兵提供多項專屬消費優惠業者包含統一、全家、萊爾富、OK等4大超商，以及多家連鎖餐飲也一同共襄盛舉。（圖／經濟部提供）
▲此次針對國軍官兵提供多項專屬消費優惠業者包含統一、全家、萊爾富、OK等4大超商，以及多家連鎖餐飲也一同共襄盛舉。（圖／經濟部提供）
經濟部政務次長陳正祺於記者會中致詞時表示，再過幾天就是九三軍人節，「今天的國軍是現代化的國軍，事實上我們時時刻刻都在接受國軍的保護」，無論是天災、疫情還是中共軍演，國軍總在戰場中或民生需求上展開第一線支援，先前疫情的口罩產能奇蹟，最重要的關鍵也在於國軍的協助。

他指出，在九三國軍節這麼重要的時刻，經濟部商業司在短時間之內，串連多家業者參與「百業挺國軍消費優惠活動」，表達對國軍的心意。陳正祺承諾，除了此次消費優惠活動外，未來挺國軍的政策也會一直存在，至於是否會在每一年的國軍節都祭出優惠活動慰勞國軍，他說，政府的政策和措施會視情形滾動式調整。

商業司司長蘇文玲也提到，此次活動最大的意涵是希望提供辛勞的國軍多元的消費優惠選擇，除了目前大約19家業者響應推出優惠活動之外，陸續也會再增加其他業者參與。

針對此次活動預估會帶給各業者多少商機，摩斯漢堡、統一、全家、0K超商等業者代表皆表示，響應「百業挺國軍消費優惠活動」是為了向國軍致敬，「純粹回饋，並無計算業績」。為了力挺國軍，摩絲漢堡董事長林建元甚至表示，國軍只要穿軍服到摩斯用餐，即可享專屬優惠，「不一定要拿出證件。」

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