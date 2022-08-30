開學早餐戰！全家三明治拼27元 7-11御飯糰23元尬最低價
全國中小學今（30）日全面開學，超商早餐有拿了就走的優勢，是匆忙的上班族、學生族買早餐首選。搶攻龐大的開學早餐商機，超商業者紛紛祭出殺手鐧，全家使用指定支付買三明治、漢堡打7.9折，火腿起司蛋三明治下殺到26元，挑戰超商最低價三明治；7-11也是火力全開，推出全新的拌飯御飯糰23元，搶攻最便宜御飯糰定位。
全家應援學生族群推出三重優惠，優惠一：9月1日起在APP隨買跨店取開賣肉鬆、鮪魚飯糰5入119元，平均單顆24元；優惠二：9月6日前用My FamiPay、全盈+PAY 、Fami錢包支付，買指定18三明治、漢堡享7.9折，其中人氣經典火腿起司蛋三明治最低只要26元，企圖挑戰超商最低價三明治；優惠三：10項米其林星級鮮食包括鼎泰豐、山海樓系列等，明（31）日起至9月6日開跑會員8.8折。
7-ELEVEN近年區分三角飯糰定位，目前御飯糰價格帶落在28元至36元左右，原先最便宜是肉鬆御飯糰28元，另外還有走高檔路線的新極上系列，使用越光米搭配明太子、鮭魚卵等高級食材，一個御飯糰就要45元、49元不等，而近期新開發的拌飯系列御飯糰，有別過去三角海苔飯糰裡面會包餡，新品改採拌飯方式，飯糰內並無內餡，以售價23元創目前御飯糰最低價，搶攻吃粗飽客層。
針對開學即食即飲需求，7-ELEVEN另推出飲料配飯糰、麵包「35元特惠專區」，推出1周狂賣超過3萬組。目前主食部份有3款可選：蔥油雞汁拌飯飯糰、蒲燒鰻醬拌飯糰飯、墨西哥巧克力麵包，可搭配麥香奶茶375ml或統一純水，組合價均是35元。
OKmart因應中小學開學推出經濟早餐，即起至9月5日前有49元、59元早安組，以49元早餐組來說，若點中杯熱牛奶（45元），多花4元就能得到原價28元的貝果；59元早安組選擇中杯拿鐵（45元）最划算，多花14元就能吃到原價35元的新品OK熊鬆餅。