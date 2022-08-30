電動車火災熱失控　議員：消防局未雨綢繆

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邱素貞指出，藝人林志穎今年7月，驚傳駕駛特斯拉在桃園市中正北路自撞橋墩起火，他與兒子都受傷送往醫院救治。電動車爆炸起火更快且更難撲滅，消防局應針對這類火災採取因應對策。
邱素貞說，2021年，台南發生特斯拉起火意外，消防單位動用20噸的水，花了1小時的時間才將火撲滅，用水量相當於燃油車的3倍，耗時也遠高於燃油車。
對此，消防局長曾進財表示，台中市目前沒有電動車火警案，電動機車起火案件，自106年製110年有48件。
曾進財說，電動車火災是當前重要課題，電動車重擊後，發生火災機率高，會產生高溫、有毒氣體，消防員需穿好消防衣等裝備，到達現場須將車輛固定。鋰電池發生火災後會熱失控，不會自行熄滅，目前計畫採防火毯蓋著，不會繼續延燒，再持續射水降溫，最好的辦法就是將整台火燒車夾起來，浸到水裡面浸泡48小時降溫，才會熄滅。
邱素貞指出，電動車專家透露，由於電動車的鋰電池裝在車子下方，如果受到外力撞擊，破裂後可能著火，產生化學反應，多起電動車車禍所引起的火災，火勢經常一發不可收拾，火勢變得難以撲滅。
消防局表示，電動車因具備鋰電池模組及高壓電迴路，故其搶救方式與一般燃油車有所差異。針對電動車火災特性，消防局訂有搶救SOP，並列入常年訓練項目。
消防局指出，市面上為了有效撲滅電動車火災，研發各種電動車輔助滅火器材，惟國外各大電動車原廠緊急救援手冊，目前仍以連續性的供水為有效的搶救建議，市面上各種電動車輔助滅火器材實際運用在電動車火災案例仍甚少，且均有使用之限制。目前針對輔助器材部分，已購置兩組滅火毯進行試用，倘搶救上使用成效良好，未來將擴大採購供外勤分隊使用。