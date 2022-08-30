電動車火災熱失控　議員：消防局未雨綢繆

▲議員邱素針對電動車車禍起火，救援問題，要求消防局未雨綢繆(圖／柳榮俊攝2022.8.30)

電動自行車、機車、汽車日漸普及，事故也因此增加。台中市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華等人，今 (30) 日針對電動車車禍起火，救援問題，要求消防局未雨綢繆，針對電動車火災搶救相關滅火輔助設備與器材是否充足，提出因應之道。

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邱素貞指出，藝人林志穎今年 7 月，驚傳駕駛特斯拉在桃園市中正北路自撞橋墩起火，他與兒子都受傷送往醫院救治。電動車爆炸起火更快且更難撲滅，消防局應針對這類火災採取因應對策。

邱素貞說， 2021 年，台南發生特斯拉起火意外，消防單位動用 20 噸的水，花了 1 小時的時間才將火撲滅，用水量相當於燃油車的 3 倍，耗時也遠高於燃油車。

對此，消防局長曾進財表示，台中市目前沒有電動車火警案，電動機車起火案件，自 106 年製 110 年有 48 件。

曾進財說，電動車火災是當前重要課題，電動車重擊後，發生火災機率高，會產生高溫、有毒氣體，消防員需穿好消防衣等裝備，到達現場須將車輛固定。鋰電池發生火災後會熱失控，不會自行熄滅，目前計畫採防火毯蓋著，不會繼續延燒，再持續射水降溫，最好的辦法就是將整台火燒車夾起來，浸到水裡面浸泡 48 小時降溫，才會熄滅。

邱素貞指出，電動車專家透露，由於電動車的鋰電池裝在車子下方，如果受到外力撞擊，破裂後可能著火，產生化學反應，多起電動車車禍所引起的火災，火勢經常一發不可收拾，火勢變得難以撲滅。

消防局表示，電動車因具備鋰電池模組及高壓電迴路，故其搶救方式與一般燃油車有所差異。針對電動車火災特性，消防局訂有搶救 SOP ，並列入常年訓練項目。