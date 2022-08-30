林俊傑求被曬黑歷史！自揭9年前制服趴照 青澀模樣曝
JJ林俊傑睽違3年，將於今年12月3日在桃園國際棒球場舉辦「JJ20」世界巡迴演唱會，為迎接演唱會到來，林俊傑也為粉絲特別「營業」，開張《咖啡調調2》抖音、YouTube直播，一周一次固定與歌迷們線上談心。為了新巡演，JJ特別舉辦募集活動，歡迎公開他的「黑歷史」照，而他也搶先公開自己9年前的青澀制服照。
在疫情期間，JJ特別於個人抖音、YouTube官方頻道「JJ Lin林俊傑」開設《咖啡調調》（JJ’s Bloom n’ Tunes）線上直播節目，他以咖啡會友，坐在充滿樂器和錄音器材的空間裡，自在地磨咖啡豆、手沖咖啡，就像是親切的主人招待著貴客，並在暖暖的咖啡香中分享心事、即興彈唱，甚至接受點歌。而在《咖啡調調2》首集中，JJ憶及將近1年沒在這裡跟大家見面，表示這一年來世界發生很多事，但希望藉著「咖啡店」再開張，帶給大家正能量和新鮮的感覺，JJ興奮大喊：「我來啦！」也驚訝線上已經開始在點歌，當他看到有人寫：「JJ變帥了！」他也開心大喊：「這個我喜歡！」
此外，念舊的JJ為了新巡演，特別舉辦募集影像活動，希望參加過任何林俊傑相關活動的粉絲，可以踴躍投稿，參加條件首先必須要是自己親手拍攝的影像，第二則是在JJ林俊傑活動所攝錄，最後則不限是照片或影片，都歡迎自由投稿，JJ林俊傑還幽默寫下：「迫不及待想看看你們回憶中的我！」又括弧自己補槍：「雖然可能也有不堪回首的時候啦。」而JJ林俊傑也身先士卒，拋出一張「制服派對」的活動照，據悉是2013年6月15日的「第一次林距離國際歌友會」的活動合照，當天Dress Code是高中制服，JJ也不例外，他身著學號繡著「林俊傑」的白色制服襯衫，打領帶穿西裝褲，全體「同學」都舉著玻璃瓶汽水cheers，頓時讓人陷入回憶殺。