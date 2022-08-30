正港護國金鐘罩？夏季9颱風全閃過 秋颱估1~2個侵台
今年夏季全台不只又乾又熱，氣候上最大的特徵就是「颱風不見了」！根據中央氣象局統計，今年6到8月夏季在西北太平洋上共生成9個颱風，比起氣候平均值11個略少，但台灣上空彷彿被「金鐘罩」護體，颱風路徑不是北轉就是往西自動偏移，完全沒有颱風可以接近台灣附近，甚至連發海上警報都沒機會，打破1958年有紀錄以來最晚發颱風警報的紀錄。但中央氣象局預報中心主任呂國臣提醒，時序進入秋冬季之後，預估可能有1~2個侵台颱風，民眾仍要持續提高警覺做好防颱準備。
呂國臣指出，今年夏季原先預期反聖嬰現象會慢慢減弱，但實際狀況卻正好相反，持續的反聖嬰現象導致熱帶海洋東風偏強，加強了太平洋高壓強度，導致高壓軸線西伸到台灣至中國華南一帶，不只讓台灣夏季天氣明顯偏熱，也讓容易生成颱風的夏季季風低壓槽偏弱，間接使得颱風生成數量偏少。
呂國臣表示，目前預估反聖嬰現象可能會持續到2023年，熱帶太平洋海溫仍然呈現「西暖冬冷」的型態，而印度洋海溫則有冬暖西冷的分佈，預期秋冬季颱風發生頻率接近氣候正常值，其中大約有1~2個侵台颱風。而秋季的颱風很可能與東北季風產生共伴效應，為北台灣帶來顯著雨勢，民眾要特別注意。