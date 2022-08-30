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「少女時代」俞利上夜店裙超短　嗨舞《JOB》跌帥哥懷中

▲《GOOD JOB》中，俞利潛入夜店調查，卻不慎跌倒。（圖／愛奇藝國際站）
▲《GOOD JOB》中，俞利潛入夜店調查，卻不慎跌倒。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-30 18:00:00

由丁一宇搭檔「少女時代」權俞利主演的電視劇《GOOD JOB》開播，故事講述丁一宇飾演的財閥偵探殷先禹，與權俞利飾演的「超視力」敦世娜，攜手展開浪漫偵探調查的故事。最新劇情中，俞利穿上粉色斜肩緊身短洋裝化身最美女間諜，大秀美腿好身材，假扮成舞客潛入夜店調查，不常穿高跟鞋的她差點跌倒，丁一宇立馬伸手摟入懷中英雄救美，還親手幫她戴上項鍊，兩人對視瞬間充滿粉紅氛圍，CP感十足。

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▲▼劇中，俞利（上圖右，下圖）穿上粉色斜肩緊身短洋裝化身最美女間諜。（圖／愛奇藝國際站）
▲▼劇中，俞利（上圖右，下圖）穿上粉色斜肩緊身短洋裝化身最美女間諜。（圖／愛奇藝國際站）
▲▼劇中，俞利（上圖右，下圖）穿上粉色斜肩緊身短洋裝化身最美女間諜。（圖／愛奇藝國際站）
 
丁一宇在劇中過著白天是企業大老闆、晚上忙著當偵探的雙重人生，特別的是，他每晚為了調查各種不同事件，都會易容換上百變造型，從長髮土豪男到白髮老人都能輕鬆駕馭，在危急時刻還能「一打十」大展俐落拳腳功夫，讓他自信認為自己比福爾摩斯還厲害，放話說：「老實說他除了比我有名，外表、資產、性格都比不上我啊！」

丁一宇與俞利原本互不相識，誤打誤撞發現對方不可告人的祕密，於是兩人決定各自發揮所長合作辦案，俞利擁有「千里眼」般的超強視力，幾百公尺外都能清楚看見，堪稱是「人體望遠鏡」，任何線索的蛛絲馬跡都盡收眼底，與邏輯強和執行力高的丁一宇搭檔，歡喜冤家出任務笑料不斷。《GOOD JOB》每週三、四晚間9點在愛奇藝國際站播出。

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