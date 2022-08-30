數位部挨批吃大錢又不受控！唐鳳：成立數位部是朝野共識

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唐鳳提到，前行政院長張善政就曾多次公開主張，應該成立部會等級的「數位創新委員會」，並列入競選2020年國民黨總統候選人的政見，另外，國民黨16位立法委員、民眾黨團、時代力量黨團，也都有提出《數位發展部組織法》草案，可見是朝野政黨都贊成，也認為應該推動的國家重要政策。
針對社論指出，數位部不僅編了57億預算，還要挪移3倍於本部預算數的前瞻經費供其運用。唐鳳回應，前瞻特別預算8年8400億元，總額已經由立法院審查通過框列，用途也限定「綠、數、水、道、鄉」與「少子化」「食安」與「人才培育」等8項建設。
唐鳳強調，明年開始的第4期（112年-113年）前瞻基礎建設特別預算2102億元，數位部主責其中數位建設約160億元，佔7.6%，主要是延續第3期計畫，分別投資在強化國家資安建設，以及改善偏鄉數位落差提升數位人權。
唐鳳說，這些經過審查框列限定用途的前瞻特別預算，日後的執行依然受到立法院審查監督與監察院審計，並不會有所謂吃大錢、不受控的情況發生。
對於數位部半數員額採「約聘」，任用方式極寬鬆，被外界質疑用人不受控、將成為「政府養網軍」的大基地。
唐鳳表示，根據立法院通過的《數位部組織法》，數位部的司署長雖可進用非事務官的專業學者，但目前全都是進用常任文官，各司署編制內如有聘用人員，也都全權由這些常任文官的司署長進用與調度指揮，嚴守行政中立。「外界傳言的「不受控」等情形，絕對不會在數位部發生。」