打工陷阱客死異鄉　中市副市長：很心酸

我是廣告 請繼續往下閱讀
副市長陳子敬表示，柬埔寨平均月薪212美元，約6360台幣，遠遠低於台灣，為什麼年輕世代懷抱著發財夢被騙到柬埔寨而身陷險境？「認識立委才救得回來，不認識就客死異鄉！」聽到這句話感到很心酸。
陳子敬直白地說，不只青少年，也有不少成人被騙到柬埔寨，歸咎其因是好逸惡勞，自己沒有一技之長，被「零經驗、高薪、供吃住、月領7萬台幣」等話術騙了，世間上沒有這麼好康的事情！
陳子敬說，詐騙在台灣已流竄20多年，抓也抓不完。其實中央、地方政府持續宣導，新聞媒體也有報導，台灣人講好聽是老實，講難聽一點是「怎麼這麼傻」。
蕭隆澤說，年輕一代這麼容易被犯罪集團吸收，相關局處有無因應配套措施？蕭隆澤提到，少年隊在暑假期間推出「青春專案」，今年舉辦選秀活動，其他就是像籃球賽等煙火式的活動，以及生硬標語宣導，顯然效果不彰。
青少年是國家未來的棟樑與希望，蕭隆澤提出統計數據指出，1990年後出生，約18至35歲最容易被詐騙，佔比65.2%，其中男性63%，女性37%。現在的年輕世代自主性很高，長輩的話不一定聽得進去，出事情再討救兵就太慢了。
蕭隆澤說，學生對社會險惡不了解，有些還在學就被犯罪集團吸收，國中、國小已有毒品侵入侵校園。建議國中、高中就應開設相關課程加強宣導，讓年輕朋友了解社會真實面，減少受騙及犯罪機率。
陳子敬說，警方機場在攔截前往柬埔寨的打工族，仍有國人堅持前往，以為有黃金可以挖？銀行常通報警方阻詐，還是有國人執意匯款。陳子敬承諾整合相關單位開設宣導課程，初步由警察局、教育局研擬相關計畫，強調主要還是「不要起貪念」。