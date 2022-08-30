打工陷阱客死異鄉　中市副市長：很心酸

台中市議會今 (30) 日進行警消環衛業務質詢，市議員蕭隆澤指出，年輕世代是國家未來的棟樑與希望，被騙到柬埔寨打工慘遭凌虐，「要立委才救得回來，不認識立委難道客死異鄉？」他認為，預防犯罪宣導太過制式化，致效果不彰，建議國、高中即應開設相關課程，提早揭露社會真實面，否則可能動搖國本。

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副市長陳子敬表示，柬埔寨平均月薪 212 美元，約 6360 台幣，遠遠低於台灣，為什麼年輕世代懷抱著發財夢被騙到柬埔寨而身陷險境？「認識立委才救得回來，不認識就客死異鄉！」聽到這句話感到很心酸。

陳子敬直白地說，不只青少年，也有不少成人被騙到柬埔寨，歸咎其因是好逸惡勞，自己沒有一技之長，被「零經驗、高薪、供吃住、月領 7 萬台幣」等話術騙了，世間上沒有這麼好康的事情！

陳子敬說，詐騙在台灣已流竄 20 多年，抓也抓不完。其實中央、地方政府持續宣導，新聞媒體也有報導，台灣人講好聽是老實，講難聽一點是「怎麼這麼傻」。

蕭隆澤說，年輕一代這麼容易被犯罪集團吸收，相關局處有無因應配套措施？蕭隆澤提到，少年隊在暑假期間推出「青春專案」，今年舉辦選秀活動，其他就是像籃球賽等煙火式的活動，以及生硬標語宣導，顯然效果不彰。

青少年是國家未來的棟樑與希望，蕭隆澤提出統計數據指出， 1990 年後出生，約 18 至 35 歲最容易被詐騙，佔比 65.2% ，其中男性 63% ，女性 37% 。現在的年輕世代自主性很高，長輩的話不一定聽得進去，出事情再討救兵就太慢了。

蕭隆澤說，學生對社會險惡不了解，有些還在學就被犯罪集團吸收，國中、國小已有毒品侵入侵校園。建議國中、高中就應開設相關課程加強宣導，讓年輕朋友了解社會真實面，減少受騙及犯罪機率。