台股萬五曇花一現！終場小漲27點　權值股量縮休息

美股道瓊指數29日下跌184.41點，或0.57%，收32098.99點；那斯達克指數下跌124.04點，或1.02%，收12017.67點；標普500指數下跌27.05點，或0.67%，收4030.61點；費城半導體指數下跌53.9點，或1.93%，收2744.5點。
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台積電技術論壇今登場，股價一度站上500元，終場下跌2.5元至496元，不過，台積電概念股漲聲響起，弘塑、雍智亮燈漲停，萬潤漲逾8%，台星晶漲逾4%，智邦、長華、映泰、信紘科漲逾2%，相關供應鏈也發動，像是矽晶圓概念股中美晶、台勝科、合晶漲約2至5%。
今日金融股壓力大，國泰金、京城銀、中信金、三商壽、新光金跌約1至3%。盤面焦點的面板族群表現亮眼，友達、彩晶、群創漲約3至5%；光學鏡頭族群走強，揚明光攻漲停，聯一光、玉晶光、佳凌、先進光漲約5至7%；元宇宙概念股紅通通，萬旭、萬泰科漲約4至9%，威盛集團的宏達電、威盛、威鋒電子也都漲約1至3%；網通族群漲勢整齊、仲琦、佳邦、訊舟、建漢、台揚、中磊、神準漲約4至7%，智邦、耀登、譁裕漲逾3%；生技醫療族群續航力十足，醣聯、中裕、台康生技強攻漲停，保瑞藥業、神龍漲4.57至9.52%。