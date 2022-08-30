軍人節優惠懶人包！超商拿鐵、雪糕買1送1　20家優惠搶看

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📌7-ELEVEN：9月2日至9月5日限時四天，持軍人證到門市購買指定商品享8.5折。限本人持證，不限消費金額、不限支付工具。（排除菸品、服務性商品）
📌全家：9月2日至9月4日限時三天，麒麟淡麗啤酒兩件65元，阿奇儂虎斑巧克力雪糕、仙女紅茶、FMC生茶、悅氏Light鹼性水、湖池屋餅乾、比菲多益生菌無糖軟糖皆享買1送1。
📌萊爾富：9月3日軍人節當天結帳出示軍人相關證件，大杯美式2杯原價90元、特價55元；Power BOMB能量飲買1送1，喲C維生素C飲料、野菜一日100%綜合蔬果汁皆是加10元多一件，OOHA氣泡飲500ml任選第2件10元，御茶園茶香馡紅500ml第2件5元。
📌 OK超商：9月3日至9月5日出示軍人證、福利證或穿著軍服，大杯美式、大杯拿鐵買一送一，指定運動補給飲料、水單件特價6折至8折。
🟡飯店優惠
📌新竹豐邑喜來登大飯店：9月3日軍人節當天著軍服至盛宴自助餐廳用餐，2人同行1人免費。
🟡外帶優惠
📌新東陽：即起至9月3日前至新東陽食品館、百貨專櫃，出示軍人證或福利證買新東陽品牌產品9折（特價品、鮑魚除外）。
📌焦糖楓串燒：9月2日至9月5日出示軍人相關證件享9.3折。
📌丐幫滷味：9月2日至9月5日至中華店／大埔店出示軍人相關證件，消費滿150元送55元冷泡茶一瓶。
🟡餐飲優惠：
📌摩斯漢堡：9月3日出示軍人證、福利證或穿著標準軍服享9折（不含外送）。
📌欣葉：9月1日至9月30日出示軍教人員身分憑證，享內用或自取外帶9折，包含旗下品牌欣葉台菜、欣葉．鐘菜、欣葉小聚、欣葉日本 料理、欣葉呷哺呷哺、金爸爸、唐點小聚。
📌果然匯：即起至9月4日前出示持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等證件，證明為現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等，享雙人以上同行餐費9.3折。
📌小福利火鍋會所：即起至9月4日前出示持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等證件，證明為現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等，內用點898元和牛套餐，單筆單桌9.3折。
📌開飯川食堂：即起至9月4日前出示持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等證件，證明為現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等，內用消費滿千元送「鐵漢柔情」1份。
📌饗泰多：即起至9月4日前出示持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等證件，證明為現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等，內用消費滿千元送「泰奶生乳捲禮盒」1份。
📌真珠台灣家味：即起至9月4日前出示持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等證件，證明為現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等，內用消費 滿千元送「五花魷魚小炒」1份。
📌鬥炙原味炙燒牛排、聚德家豐味鍋物：9月2日至9月5日出示軍人相關證件，享9折優惠及其他贈品。
📌nice nine雙醬咖哩、五國真湯、台灣神料理廚種王：9月2日至9月5日出示軍人相關證件，外帶全面9折
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！