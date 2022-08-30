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軒嵐諾打勾勾路徑算還好！「這颱風」超扯：轉2圈還畫個8

▲氣象專家賈新興表示，颱風移動路徑要看導引氣流而定，有時導引氣流微弱、轉變，就會導致颱風停滯或轉向。（圖／賈新興提供）
▲氣象專家賈新興表示，颱風移動路徑要看導引氣流而定，有時導引氣流微弱、轉變，就會導致颱風停滯或轉向。（圖／賈新興提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-30 14:26:08

中颱「軒嵐諾」持續往西直衝而來，從目前中央氣象局最新預測顯示，預計明後兩天（8/31~9/1）到達琉球附近海域之後，由於失去導引氣流將開始停滯打轉，直到週六（9/3）才會開始北轉，從路徑圖上看起來就像是打了一個大勾勾，相較於一般颱風「直來直往」顯得很不一樣！其實颱風路徑主要受到導引氣流牽引，隨著當時大氣環境變化多端，有的颱風走走停停，甚至還有在海面上轉兩圈都有，像是2018年的「雲雀」颱風，從菲律賓東方海面生成後，先向東北繞了一圈侵襲日本，又在日本南方海面上琉球轉了兩圈再登陸中國，詭譎的路徑簡直看傻各國氣象人員。

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從歷史颱風資料分析，如同軒嵐諾颱風這樣轉直角打勾勾路徑的颱風，包括1990年塔莎颱風、2018年艾維尼颱風、2021年的烟花颱風都是類似的狀況。以烟花颱風為例，當年在菲律賓東方海面生成後，先向西南往琉球南方海域緩慢移動，後來在宮古島海域慢慢向北北西轉向遠離，氣象局還曾經發布海上颱風警報，所幸並未有災情發生。

而路徑最怪的颱風就屬2018年的雲雀颱風以及2016年的獅子山颱風。雲雀颱風在2018年7月25日生成後，先是向東北轉了一大圈橫掃日本，7/30出海後又在日本南方海面上打轉一圈，整整滯留2天後再朝東海方向移動，過程中又打轉了一小圈，直到8月3日登陸中國後慢慢消散，颱風整整存活了11天，橫掃了日本、中國，把路徑串連起來像是畫了一個大8。獅子山颱風則是在日本南方海面掃過一輪後，移動到台灣東部外海又掉頭迴，再走一週又回到日本北部，整整在海面上轉了兩圈，簡直讓人看傻眼。

氣象專家賈新興指出，颱風移動路徑是受到導引氣流影響，夏季時主要以太平洋高壓為主，或是季風環流本身逆時針旋轉氣流所導引，也可能受到雙颱的「藤原效應」改變，有時候快、有時候慢，有時直接轉向，有時慢慢轉彎，甚至還有落入「鞍型場」失去導引氣流而停在原地滯留打轉的情形，需視當時海洋大氣條件而定。

▲2018年雲雀颱風，從生成後就繞了一大圈橫掃日本，出海後又打轉兩圈才登陸中國，路徑超難捉摸。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲2018年雲雀颱風，從生成後就繞了一大圈橫掃日本，出海後又打轉兩圈才登陸中國，路徑超難捉摸。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲2016年獅子山颱風生成後，先往西南掃過日本南方海面，後來又轉折北上登陸日本北部。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲2016年獅子山颱風生成後，先往西南掃過日本南方海面，後來又轉折北上登陸日本北部。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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