調研：中國防疫衝擊　Q2全球智機產量僅2.92億支、季減6%

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第二季為蘋果（Apple）新舊機種交接的過渡期，且多為年度生產表現最低的一個季度。第二季因遭遇上海、崑山等地執行封控，在供應鏈補給受到衝擊的狀況下，初期稼動表現受到影響。隨著解封後透過產能調整，已補足封城期間產生的產出缺口，第二季仍有4,820萬支的產出，位居全球第二。
TrendForce表示，展望第三季，蘋果四款新機當中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16（TSMC 4nm），記憶體起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4,800萬，加上Face ID外觀設計變更等，預估起始定價也將隨之上揚。不過在全球高通膨以及匯差的壓力下，蘋果可望採取更謹慎的定價格策略以免影響銷售表現，預估價格上漲幅度應有機會落在100美元以內。
OPPO（含Realme, OnePlus）生產數量為3880萬支，季減4.2%；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生產數量為3800萬支，季減幅度達14.6%；Vivo（含iQoo）因為第一季即開始大幅調整生產節奏，因此在第二季回升至2570萬支，季增12.7%，上述三家品牌分別位居第三名至第五名。
三家品牌在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高，在第二季同樣因中國執行封控，以及印度市場遭逢極端氣候影響經濟表現，導致兩大主要市場銷售低迷，進而影響第二季生產表現。再者，由於Honor從中國市場迅速崛起，對OPPO，小米及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅，預估2022年其在中國的市占將超越小米，近逼OPPO及Vivo。
展望第三季，OPPO、小米、Vivo主力市場中國的短期經濟仍預期持續疲弱；而原本看好的印度、印尼等新興市場，也因全球通膨、糧食危機、極端氣候等影響而難以維持成長。考量市場上諸多負向因素，以及通路庫存仍待消化，TrendForce認為，三家品牌的生產量僅約略持平第二季，但均較去年同期呈現10%以上的大幅衰退，足以顯示2022下半年市場旺季表現堪憂。整體而言，三者主力市場之一的中國市場己達高度飽和，需求成長放緩，未來三大品牌的成長重心仍主要仰賴拓展海外市場為主。