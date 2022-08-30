國民黨：鄭文燦施壓「3+11」　與陳時中同屬共犯結構

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王鴻薇說，可見高端「真正的內線在政府」，針對高端的內線交易疑雲，金管會已經移送檢調六次，但至今沒有下文，請問檢方是不想辦，不能辦，還是不敢辦？
國民黨文傳會副主委練鴻慶指出，2020年陳時中拒絕東洋代理3000萬劑BNT疫苗，導致隔年疫情爆發、三級警戒，陳時中說他不後悔，「但是八百位確診死亡者的家屬後悔，台灣社會後悔」。陳時中說當時是因為預算有限，不能對單一品牌疫苗大量採購，練鴻慶質疑：那為什麼民進黨只編列少量的預算來採購疫苗，而不仿效美國、日本超額採購，之後最好的自己用，其他的捐別人？
練鴻慶說，陳時中之所以要保密疫苗採購的過程，很可能就是怕外界知道，「2020年擋BNT疫苗是為了保證對高端的需求」，也就是民進黨為了扶植高端、拉抬股價，最後導致了2021年的疫情爆發。練鴻慶呼籲，2018年是「拒投民進黨，台大有校長」，若民進黨不將疫苗採購資料解密，那麼2022年就是「拒投民進黨，疫苗有真相」。
國民黨前文傳會主委、桃園市議員參選人凌濤指出，2021年疫情除了疫苗不足，另一個主因就是放寬3+11，而放寬3+11的始作俑者是桃園市長鄭文燦。桃市府在2021年3月31日發布新聞稿，提及「鄭市長表示，市府會站在維護飛航安全、健康管理風險及保障機組人員勞動權益等層面，彙整意見後發函給中央疫情指揮中心及交通部民航局，為機組人員請命……調整現行的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」。而新聞稿中機師工會的訴求，就是仿照「帛琉旅遊泡泡模式」，將原本的5+9放寬到0+5，「以採檢代替隔離」。
凌濤說沒想到之後疫情爆發，社會將原因指向3+11，桃市府又改口稱「桃園市機師工會來市府陳情，沒有討論3+11議題，事後桃園市政府更無發函給中央建議」，這簡直是睜眼說瞎話，欺騙桃園市民。更何況鄭文燦身為民進黨的大阿哥，在新聞稿公開力挺，不論有沒有發函，指揮中心敢不買帳嗎？
凌濤認為，鄭文燦跟陳時中就是「放寬3+11」的共犯結構，兩人都必須面對民意的檢驗。也呼籲民眾用手中的選票，還台灣社會一個公道。