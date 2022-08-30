肯定農漁會在地貢獻　陳吉仲頒發第16屆農金獎

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農委會說明，獲得營運卓越獎特優獎、人才培育及永續發展獎優等獎的中和地區農會，秉持穩健經營，規劃經營遠景及釐訂各部門營運方針，關注企業責任及致力實踐永續經營，為深化與客戶聯繫關係，建構全方位農業金融服務，同時保有人情的溫度與親切感作風，期以百年蘊育的內涵，展望未來、落實永續發展目標。
另外，連續兩年獲得漁會金融服務獎特優獎的蘇澳區漁會，積極協助漁民順利取得貸款資金，利用漁業電台廣為宣傳，及採分眾行銷策略，針對不同族群需求，推出各項專案貸款，並積極設計多元化產品，吸取年輕客群，加強拓展各項業務，提供優質的金融服務，維持漁業及漁會永續經營。
農委會指出，自106年起擴大辦理農業保險，截至今（111）年6月底止，已開發銷售計26種品項，40張保單，累計總投保件數29.6萬件、總投保金額558億元、總投保面積28.8萬公頃，覆蓋率由0.93%逐步提升。
農委會也提到，110年5月推動豬隻死亡保險強制納保及111年1期作開辦水稻收入保險後，投保成效逐年成長，顯見農民風險管理觀念日增，為鼓勵農漁會參與推動農業保險業務，頒發「農業保險貢獻獎」，表揚對於穩定農民收益、帶動農漁村發展有功的農漁會。
對於本次獲得農業保險貢獻獎水稻保險組特優獎的「霧峰區農會」，農委會表示，其積極配合農業政策，透過各種宣導農業保險，強化農民風險分散觀念，積極參與農委會舉辦農業保險相關訓練課程，充實農作物保險專業知識，協助農民因應氣候變遷，降低農民靠天吃飯的辛苦，穩定農民收益，打造幸福農民、安全農業及富裕農村的農業新展望。
農委會解釋，獲得水稻以外保險組特優獎的「台東地區農會」，轄區內農產作物以大目釋迦及鳳梨釋迦為主要作物，為協助農民從農保障，積極推廣「釋迦保險」，除透過選聘任人員、農事小組、各級產銷班積極宣導外，並增派人力辦理農業保險業務，不僅增添農民的保障，也成為當地青農返鄉從農的誘因，進而改善當地從農人口老化現況，帶動農村勞動活力及繁榮，促進農業永續發展。