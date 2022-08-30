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秀其邁親簽「勝選車票」掛保證　綠營議員挺邁拚過半

▲民進黨籍高雄市議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰等四人今天連袂到高雄市選舉委員會聯合登記參選，並拿出一早請陳其邁親手簽下的「勝選車票」。（圖／南方問政辦公室提供）
▲民進黨籍高雄市議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰等四人今天連袂到高雄市選舉委員會聯合登記參選，並拿出一早請陳其邁親手簽下的「勝選車票」。（圖／南方問政辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-30 15:38:36

民進黨籍高雄市議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰等四人今（30）日連袂到高雄市選舉委員會聯合登記參選，不僅在門口高喊「優質再連任，挺邁拚過半」懇請市民朋友繼續支持年輕、專業，有經驗的議場老手外也拿出今天一早請陳其邁親手簽下的「勝選車票」，象徵登記後至11/26，大家一起搭著勝選的車班再次進入市議會為民服務，為市政打拼。

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▲民進黨籍高雄市議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰等四人，在聯合登記參選前高喊「優質再連任，挺邁拚過半」懇請市民朋友繼續支持年輕、專業，有經驗的議場老手。（圖／南方問政辦公室提供）
▲民進黨籍高雄市議員李柏毅、邱俊憲、簡煥宗、何權峰等四人，在聯合登記參選前高喊「優質再連任，挺邁拚過半」懇請市民朋友繼續支持年輕、專業，有經驗的議場老手。（圖／南方問政辦公室提供）
四位候選人表示，今天登記之前，四人一同先去陪市長陳其邁參加公車服務提升活動，在市長與大家一起長期推動下，近50條公車路線將服務加密，高雄也追求2030年公車全電化，雖市長陳其邁無法親身陪同至選委會登記，也親簽勝選車票給予四位議員最大的祝福與支持，車票上並寫上議員選區至市議會，象徵順利連任進入市議會，一同繼續替市民服務打拚。

四人異口同聲強調，過去紮紮實實從幕僚訓練出身，八年前一同爭取市民支持當選市議員。共事時間近二十年，對高雄的發展與有榮焉，更有深深的革命情感。議員們指出，大家一起經歷高雄近年重要發展，幾乎無役不與，有幸參與高雄眾多建設、成長，許多市政發展點滴都有自與大家共同參與推動的軌跡。

第四選區（左營區、楠梓區）的李柏毅感謝市民朋友給予八年的機會，協助陳菊前市長，還有現任市長陳其邁引進台積電、打造橋頭科學園區，讓高雄產業進行轉型，希望未來4年，市民朋友再給機會，可以用8年來的問政經驗，為高雄市、為選區繼續打拼。

第五選區（鳥松區、仁武區、大樹區、大社區）的邱俊憲強調，除了市府要有一個努力打拼「緊緊緊」的市長之外，在議會裡更要拜託偉大的高雄市民，11月26號請投下神聖的一票，支持優質專業的議員再次連任。

第六選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）的簡煥宗回憶，2022是高雄轉型的關鍵年，除了支持陳其邁連任之外，也請市民朋友支持在議會不管是協助市府推動政策的角色，還是監督的力量，請大家繼續支持在場四位優質、強而有力的議員連任。

第七選區（三民區）的何權峰表示，八年來，服務團隊協助超過一萬件的服務案件，是一萬個故事、一萬個家庭，相信沒有讓鄉親失望。並強調自己這幾年來在議會爭取眾多建設，包括輕軌成圓、捷運黃線動工等等，希望能繼續獲得鄉親支持，在議會繼續推動完善高雄大眾運輸系統的建設，一起跟陳其邁市長，讓高雄成為更宜居的城市。

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