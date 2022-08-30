柯文哲備詢狂問「要不要投給黃珊珊」 王世堅：還在掙扎
台北市長選戰三腳督底定，國、民兩黨紛紛推出參選人蔣萬安與陳時中，副市長黃珊珊也於日前請辭參選，以無黨籍身份參選。台北市長柯文哲今（30）日前往市議會任內最後一次市政總質詢，台北市議員王世堅質詢時詢問，選情最後是否會白藍合、放棄黃珊珊？台北市長柯文哲說「我一定投給黃珊珊」，並狂問王世堅「要不要投給黃珊珊？」
王世堅今日在質詢時指出，柯文哲自詡由醫從政，許多人深信不疑「白色力量」，其中就包括黃珊珊，於公於私都不該放棄黃珊珊，但依「醫政一哥」柯文哲對民進黨台北市長參選人陳時中的仇恨值來看，認為柯文哲最後可能會放棄黃珊珊，「我以跟黃珊珊將近20年同事來看，我覺得這是人格問題。」
王世堅先前在質詢時曾說過「感情上百分之百支持黃珊珊」，柯文哲因此不斷跳針狂問「你要不要投給黃珊珊」、「我一定投給黃珊珊，你要不要投給黃珊珊？」王世堅回應說，「感情跟理智還在掙扎啦！」而柯文哲怒批「不可以這樣，你（王世堅）就沒良心啊！你沒有道德！講一大堆，你自己又不投給黃珊珊，你講什麼東西？」王世堅聽聞後批評柯文哲反質詢，議長陳錦祥也趕緊提醒柯文哲。
王世堅表示，如果柯文哲放棄黃珊珊，跑去「白藍合」的話，就是嚴重的人格問題，是「北爛」的行為，所以送上8個字「輸贏不論，氣魄仍在」並要柯文哲好好深思這8字，但柯文哲仍不斷回擊「我一定投給黃珊珊，你要不要投給黃珊珊？你要先回答啊！哼，不敢回答。」