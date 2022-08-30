▲ BMW M 50 週年特展！M8 / 8 系列 / iX M60 同場發表

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小改款 BMW M8 Gran Coupe / M8 Coupe
BMW 總代理汎德針對小改款 BMW M8 導入 M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 兩款車型，特色為鑲有 M8 銘牌的雙肋直柵型水箱護罩設計與寬闊、霸氣的前進氣壩，搭配全新燻黑造型智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）。
小改款全新 BMW M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 皆標配 Racing Package，M 運動化排氣系統擁有雙邊雙出的黑色排氣尾管，專屬的碳纖維外觀套件以碳纖維材質打造車輛前下擾流、車側導流氣孔外框、雙肋型車外後視鏡蓋、後保下擾流板以及 M 擾流尾翼。車主還可選配較標準 M 跑車座椅減輕 9.6 公斤的 M 專屬碳纖維賽車桶型座椅及 20 吋 M 星輻式 813M 型輪圈，引擎蓋、車尾以及輪圈上也可看見限量的 BMW M 50 週年紀念廠徽。
賽車規格客製底盤科技
小改款 BMW M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 同樣搭載 4.4 升 V 型雙渦輪雙渦流 8 汽缸增壓汽油引擎，達 600 匹最大馬力與 750 牛頓米最大扭力輸出，0 到 100 km/h 加速僅需 3.3 秒，搭配輕量化且強度更勝鋼材的 CFRP 碳纖維複合材質與鋁、鎂合金打造的車體結構與專屬底盤。M Steptronic 運動化八速手自排變速箱採用 Drivelogic 換檔邏輯，提供 Efficient 高效動力、Sporty 運動化及Ultra-Dynamic 競技模式三種選擇。
小改款BMW M8 Coupe與M8 Gran Coupe全面升級12.3吋中控觸控螢幕，搭配12.3吋虛擬數位儀錶構成的全數位虛擬座艙，並維持經典的BMW駕駛者導向設計。M專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，引擎轉速也能同時一目了然。M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線與換檔撥片外，兩側的紅色M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存最佳的個人操控狀態。
BMW M8兩款車型皆標準配備Bowers & Wilkins鑽石級高傳真音響系統，16支揚聲器與最高達1,400瓦的輸出，使用鑽石作為高音振膜材質，外觀則採用Fibonacci音波紋造型孔洞的超薄不銹鋼網罩。
全新外觀車色與 BMW Individual 客製化選擇
BMW M GmbH 研發設計了 100 多種出眾奪目的特殊車漆，此次小改款 BMW M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 更提供了 8 種全新車色選擇，包括首次使用於 M3 與 M4 Competition的Isle of Man Green metallic、全新 Brooklyn Grey Metallic 以及其他多款霧面消光與 Individual 車色等。
適逢 BMW M 50 週年，BMW 總代理汎德公司因此推出 BMW M8 Coupe M 50 Jahre Individual Edition 與 BMW M8 Gran Coupe M 50 Jahre Individual Edition，車主可於 BMW 原廠官方網站訂製最符合個人風格的 Individual 車色，建議售價分別為 950 萬與 960 萬。
BMW iX M60
BMW 總代理汎德於同場發表全新 BMW iX M60，建議售價為新台幣 620 萬元起。iX M60 前葉子板配備專屬銅色鑲邊 M 徽飾、車尾專屬銅色鑲邊車型銘牌、藍色 M 煞車套件以及 22 吋 M 銅色飾條空氣力學輪圈，畫龍點睛展現 iX M60 源自於 BMW M GmbH 的身份。
iX M60 於前軸與後軸配置各一具全新無稀土電動馬達，分別可輸出 258 匹與 489 匹最大馬力，創造出高達 619 匹的最大綜效馬力輸出、1100 牛頓米峰值扭力，iX M60 更是 BMW 旗下首款峰值扭力輸出超越 1,000 牛頓米的車型，搭配專屬電動車的 Launch Control 彈射起步功能與 M 專屬純電動能音效，0 到 100km/h 加速僅需 3.8 秒。
iX M60 採用創新 Carbon Cage 碳纖維複合式材質車體結構，搭配輕量化鋁合金材質，而 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、M 專屬設定氣壓懸吊系統與整合式主動轉向系統更全面導入於 BMW iX M60，M 專屬設定氣壓懸吊系統可透過 My Mode 進行不同行車模式調整；整合式主動轉向系統則是讓 iX M60 的後輪能夠根據前輪轉向角度自行變化，當車速低於 60km/h 時，後輪會轉向與前輪相反的方向以提高車輛轉向靈活性，車速高於 60km/h 時則會讓後輪與前輪轉向相同，提升車輛行駛穩定性。
前衛智慧科技滿載
除了 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技、無線智慧型手機整合系統、RSU 遠端軟體升級與顯示面積更大且資訊更豐富的車況抬頭顯示器，智慧語音助理 2.0 導入全新懸浮光球動畫設計，在做動時展現更多情感與反應上的互動；全新 AR 擴增實境導航功能可於 14.9 吋中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過圖像標示接下來即將轉往的方向；BMW 手機數位鑰匙 2.0 讓車主只須將手機放在身上而無須感應車門把手，走進車輛 1.5 公尺範圍內時 iX M60 便會直接解鎖並亮起迎賓光毯，上車後就能直接啟動車輛。
iX M60 搭載總容量達到 111.5kWh 的鋰電池模組，輔以主動式動能回充系統，能主動預判前方路況與駕駛行為，於最適時機進行動能回收，為 iX M60 創造出 561km 最高續航里程表現*，同時透過 BMW i 高速充電站，最快僅需 10 分鐘就能補充 150km 的行駛里程，電池容量從 10% 充至 80% 最快僅需 35 分鐘。
*WLTP 測試規範下所測得之數據
全新發表車型價格表：
|車型
|建議售價
|BMW 840i Gran Coupe M Sport
|529 萬
|BMW M850i xDrive Gran Coupe
|729萬
|BMW M8 Coupe
|927 萬
|BMW M8 Gran Coupe
|937 萬
|BMW M8 Coupe M 50 Jahre Individual Edition
|950 萬
|BMW M8 Gran Coupe M 50 Jahre Individual Edition
|960 萬
|BMW iX M60
|620 萬