▲ BMW M 50 週年特展！M8 / 8 系列 / iX M60 同場發表

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小改款 BMW M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 同樣搭載 4.4 升 V 型雙渦輪雙渦流 8 汽缸增壓汽油引擎，達 600 匹最大馬力與 750 牛頓米最大扭力輸出，0 到 100 km/h 加速僅需 3.3 秒，搭配輕量化且強度更勝鋼材的 CFRP 碳纖維複合材質與鋁、鎂合金打造的車體結構與專屬底盤。M Steptronic 運動化八速手自排變速箱採用 Drivelogic 換檔邏輯，提供 Efficient 高效動力、Sporty 運動化及Ultra-Dynamic 競技模式三種選擇。





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前衛智慧科技滿載





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