德超模梅開三度大談姊弟戀！力捧愛女接棒　再攀時尚巔峰

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雖然1990年度初期就已踏入模特兒圈，但克隆真正開始為人所知，是在1998年登上《體育畫報》（Sports Illustrated Swimsuit Issue）泳裝特刊的封面。在那之後，她的事業開始蒸蒸日上，於隔年加入美國最大連鎖內衣和泳裝品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret，簡稱維密），擔任維密天使一職，由於維密的年度時尚秀是全球最熱門的時尚秀之一，克隆的知名度越來越高，姣好身形、日耳曼特色的臉孔，讓她被視為繼傳奇名模克勞蒂亞‧雪佛（Claudia Schiffer）後，下一位出身德國的世界級超模。
走在全球時尚尖端，能否登上象徵性的雜誌封面也是關鍵指標之一，克隆的從業生涯出現在無數雜誌的封面上，包括知名男性月刊《瀟灑》（GQ）、《Vogue》、《ELLE》和《美麗佳人》（Marie Claire），在克隆的巔峰時期，都能頻繁看到她的倩影。在時尚界闖蕩多年的她也深具時尚敏銳度，做起設計的工作，推出泳裝、珠寶、鞋子等商品，都獲得不錯的銷售佳績。
不只如此，2004年她還跨足電視界，主持人氣節目《決戰時裝伸展台》（Project Runway），每週與多位品牌設計師、評論家、名模、名媛，一起評比來自各地、入選比賽的設計師作品，克隆著名的開場白台詞，就是「As you know in fashion, one day you're in, and next day you're out」，來提醒參賽者有關時尚界的現實與殘酷，必須隨時上緊發條，該節目收視長紅，讓克隆多次獲得艾美獎提名，並於2013年獲獎最佳主持人。除了《決戰時裝伸展台》，克隆也是《德國超級名模生死鬥》（Germany's Next Top Model）的主持人，還擔任了6季《美國達人秀》（America's Got Talent）的評審。
深具魅力的克隆，人生經歷過3段婚姻，1997年嫁給了造型師瑞克·皮皮諾（Ric Pipino），於2002年離婚；後來，她又陸續與嗆辣紅椒主唱安東尼‧基德斯（Anthony Kiedis）和F1雷諾車隊老闆弗拉維奧‧布里亞托利（Flavio Briatore）短暫交往過。2003年秋天，克隆剛宣布自己懷了布里亞托利的孩子，結果當天布里亞托利就被媒體拍到，與珠寶千金費歐娜‧施華洛世奇（Fiona Swarovski）接吻，不久後，克隆和布里亞多就分手了。隔年5月，克隆在紐約市生下了她與布里亞托利的女兒-海倫娜‧克隆，同時邂逅了歌手席爾（Seal），2人於2005年5月10日結婚，陸續生了3個孩子，但於2014年勞燕分飛。
2019年，克隆與小16歲的德國搖滾天團「Tokio Hotel」吉他手湯姆考利茲（Tom Kaulitz）在義大利舉辦婚禮，已經40好幾的她，即使經歷2次離婚，當上4個孩子的媽，身材依舊性感火辣，年齡的差距顯然完全不是問題。
近年的克隆還當起了「星媽」，她的長女海倫娜與她最為相似，繼承了媽媽的一雙美腿，出落得精靈可愛，同樣志在伸展台。為了替愛女助陣，克隆不只與女兒一起拍攝德國版《VOGUE》雜誌封面，還一起接受《VOGUE》訪問，為女兒的出道送上祝福大禮。
雖然也有人質疑，克隆是藉自己在時尚界的成就和影響力來捧紅女兒，但自己走過那條路，明白模特兒這行，別人看著風光，實則有許多辛酸；無人能預料，未來海倫娜究竟能不能走紅，但克隆對孩子的期許，就是不要成為美貌或男人的附屬品，而是懂得持續充實自己，未來照樣能闖出一片天。