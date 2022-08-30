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獨／數位部才風光揭牌　電話、傳真竟是空號

▲數位部長唐鳳（右）才揚言要提升「全民數位韌性」，怎知才正式營運幾天就先掉漆，被民眾發現官網上的電話根本就是「空號」。（圖／NOWnews資料照）
▲數位部長唐鳳（右）才揚言要提升「全民數位韌性」，怎知才正式營運幾天就先掉漆，被民眾發現官網上的電話根本就是「空號」。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰、李琦瑋／台北報導

2022-08-30 16:45:552022-08-30 16:51:35

數位發展部在上週（27）六甫風光揭牌，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人均到場力挺，冠蓋雲集，數位部長唐鳳才揚言要提升「全民數位韌性」，怎知才正式營運幾天就先「掉漆」，被民眾發現官網上的電話根本就是「空號」，不只如此，在電子公文發送系統中根本找不到該單位，想要傳真也是枉然，因為傳真號碼也是空號。

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▲民眾爆料數位部電話空號。（圖／提供）
▲民眾爆料數位部電話空號、電子公文系統也找不到。（圖／民眾提供）
我國數位發展部日前正式揭牌，數位發展部首任部長唐鳳表示，數位部的英文簡稱 moda，因此自我期許成為台灣數位發展的「馬達」，要建構全民數位韌性，連結公民與技術，提升產業及安全，但如今卻被民眾發現，連電話線都接不好，總機號碼、多個單位包含該部施性技正、韌性建設司某科員的市話電話號碼都是空號。

▲民眾爆料公文系統找不到數位部。（圖／民眾提供）
▲民眾爆料電子公文系統找不到數位部，只能找到「數位發展部籌備工作小組」。（圖／民眾提供）
除了官網上提供的「0800-770-707」、「02-2380-0777」皆為空號外，而作為數位發展龍頭部會，數位發展部居然無法接收電子公文，爆料人指出，數位部提供給國會的聯絡人e-mail信也都無效，信根本寄不出去，而電子公文系統也找不到該單位，只能找到「數位發展部籌備工作小組」，而收文者居然也不是該部，是行政院的總收發單位，據了解政院人員今天已經收到許多數位部公文，忙得七上八下，令人看傻眼。

唐鳳於揭牌典禮時才表示，數位發展部的核心理念是「全民數位韌性」，要運用數位工具，透過社發、產發、突發等「3發」，從社會共融、產業轉型、應變韌性這3個層面來建構全民數位韌性的基礎。蔡英文更說，「資安就是國安」，如今數發部連電話線和傳真號碼都接不好，這個「馬達」看起來無法運作，我國恐真的面臨國安危機。

記者在今（30）日下午3點40分實測數位部官網2支電話「0800-770-707」、「02-2380-0777」確實皆為空號，但在詢問公關回應後，電話卻「意外地」在下午4點多陸續通了，總機人員表示，今天一整天都有接到電話，但下午也有民眾反映「02-2380-0777」這支電話是空號，她馬上用手機測試卻是正常；數位部資通安全署、數位產業署官網電話則都有通，但總機人員表示，正常來說會先有一段語音，才會接到總機，目前中華電信跟部裡還在做整合，因此先以人工直接接聽的方式因應。

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