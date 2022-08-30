獨／數位部才風光揭牌　電話、傳真竟是空號

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除了官網上提供的「0800-770-707」、「02-2380-0777」皆為空號外，而作為數位發展龍頭部會，數位發展部居然無法接收電子公文，爆料人指出，數位部提供給國會的聯絡人e-mail信也都無效，信根本寄不出去，而電子公文系統也找不到該單位，只能找到「數位發展部籌備工作小組」，而收文者居然也不是該部，是行政院的總收發單位，據了解政院人員今天已經收到許多數位部公文，忙得七上八下，令人看傻眼。
唐鳳於揭牌典禮時才表示，數位發展部的核心理念是「全民數位韌性」，要運用數位工具，透過社發、產發、突發等「3發」，從社會共融、產業轉型、應變韌性這3個層面來建構全民數位韌性的基礎。蔡英文更說，「資安就是國安」，如今數發部連電話線和傳真號碼都接不好，這個「馬達」看起來無法運作，我國恐真的面臨國安危機。
記者在今（30）日下午3點40分實測數位部官網2支電話「0800-770-707」、「02-2380-0777」確實皆為空號，但在詢問公關回應後，電話卻「意外地」在下午4點多陸續通了，總機人員表示，今天一整天都有接到電話，但下午也有民眾反映「02-2380-0777」這支電話是空號，她馬上用手機測試卻是正常；數位部資通安全署、數位產業署官網電話則都有通，但總機人員表示，正常來說會先有一段語音，才會接到總機，目前中華電信跟部裡還在做整合，因此先以人工直接接聽的方式因應。