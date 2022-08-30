▲ 宏佳騰電車 Ai-1 Ultra Belt 正式發表！建議售價 119,980 元

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電車成立三週年累積近 3 萬車主 銷售冠軍 Ai-1 車系再升級
宏佳騰智慧電車自 2019年成立以來，全台車主即將突破3萬大關。Ai-1 作為宏佳騰智慧電車首款車系，占全車系銷售 87% 成為品牌最暢銷車款，2022 年 Ai-1 迎來再升級，推出全新 Ai-1 Ultra Belt，以獨家調校的皮帶傳動與避震設定，提供消費者全新選擇。
宏佳騰首款皮帶傳動電車
Ai-1 Ultra Belt 為宏佳騰首款皮帶傳動機構電車，採用 Gates 高張力碳纖維複合皮帶傳動，較同級車款優化寬度提升 17.6%、減重皮帶輪減輕 18%，較同級車款延長使用里程，耐用度提升 31.5%，並搭配皮帶版專用強化全鑽切輕量化鋁合金後輪框，重量減輕 10.6%，加入無段可調氮氣後避震。Ai-1 Ultra Belt車架採高張力鋼管，提升車架剛性達 18%。另外搭載米其林 City Grip Saver 耐用車胎、BOSCH 10.1 ABS 煞車系統。外觀採用造型端子鏡，並保有 7.6kW 水冷馬達、Class D 大燈與低溫表皮材質坐墊等原車款配備。
Ai-1 Ultra Belt 搭載宏佳騰獨家研發 CROXERA 6 智慧儀表系統，擁有 Ai ASSISTANT 提醒換電並輔助導航至鄰近換電站，可直接引導至全台 Gogoro Network 智慧電池交換平台超過 11,000 個電池交換機櫃，另外還有測速照相提醒等智慧功能，搭配指定款行車紀錄器，即可升級 DAPS 死角預防系統，打方向燈時儀表顯示後方車況。
Ai-1 Ultra Belt 攜手「不乖教父」高捷
Ai-1 Ultra Belt 邀請「不乖教父」高捷大哥合作，消費者即日起於宏佳騰智慧電車官方 FB 粉絲專頁私訊指定訊息，完成互動即可獲得大哥認證加入「不乖學派」，至全台宏佳騰電車門市購買 Ai-1 Ultra Belt，可憑證獲得「不乖學派」限量高捷聯名擋泥板。
歡慶新車上市，宏佳騰特別加碼延長三週年購車優惠，旗艦 Ai-1 車系享最高 6,000 元購車折扣，另再享總價值最高 4,000 元購車好禮。
- Ai-1 Ultra Belt 購車優惠-擋泥不乖 萬元厚厲害：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2022-belt-specialgift
- 三週年購車優惠延長-玩咖號召 萬元放送：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2022-annualsale
宏佳騰智慧電車 X 海尼根首次跨界
宏佳騰攜手海尼根 0.0 零酒精合作，即日起消費者至全台 38 家智慧門市試乘 Ai-1 Ultra Belt 完成資料填寫，即可獲得海尼根 0.0 零酒精 150ml 乙罐。每間門市前 20 位完成 Ai-1 Ultra Belt 交車車主，再享加碼交車禮-海尼根 0.0 零酒精 330ml 六罐裝乙組。
配合 Ai-1 Ultra Belt 不乖發表，首場新車賞車會 9/3-9/4 在新光三越台中中港店水舞廣場開跑，凡現場試乘 Ai-1 Ultra Belt 即可試飲海尼根 0.0 零酒精。
- 海尼根試乘禮-叛逆試 Fun 暢快喝海尼根 0.0 零酒精：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/heineken-testride
因應消費者的個性後裝需求，宏佳騰智慧電車攜手 FASS 推出”Certified by Aeonmotor”系列精品，首波推出四款配件，包含復古賽車坐墊、彈頭輕量化搖臂、輕量化魚雷矽膠握把與流線型膠囊後視鏡，皆可於宏佳騰智慧電車門市訂購安裝。
發表會現場更展出由 FASS 打造的 PROTOGEAR 01 概念車，設計理念源自 SEAN 對 Ai-1 車系的第一個印象-鋼彈，作品以突破框架的機具為主軸，透過強悍的風格展現態度，也是本次與宏佳騰合作要帶給車友的核心理念。
- FASS 精品配件介紹：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/accessory-fass
- 門市資訊：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/location
【Ai-1 Ultra Belt規格表】
規格表
|長x寬x高
|1,900 x 730 x 1,080 mm
|軸距
|1,310 mm
|座高
|750 mm
|車重(不含電池)
|105 kg
|置物空間
|25L
|性能表現
|最大馬力
|10.18 hp @ 3000 rpm
|最大扭力
|26 Nm @ 2500 rpm
|最大功率
|7.6 kW @ 3000 rpm
|電子倒車鍵
|智慧模式／標準模式／競速模式
|G2.2鋁合金水冷永磁同步馬達（S-Version）
|車體結構
|BOSCH 10.1 ABS防鎖死剎車系統
|傳動機構
|Gates高張力碳纖維複合皮帶
|輪胎規格
|米其林City Grip Saver車胎
前：100／80-14
後：110／70-13
|碟盤規格
|前：245 mm浮動碟
後：190 mm打孔碟
|使用者介面
|無線通訊方式
|NFC及藍牙4.0／5.0，256位元加密技術
|解鎖／上鎖
|無線智慧鑰匙／智慧型手機／Apple Watch
|智慧型手機App支援系統
|iOS及Android
|安全配備
|警示燈功能
|雙閃警示燈
|防水標準
|IPX5（距地面30 cm以上部位）
|全車汽車級LED燈組
|過彎感應方向燈
|App異常回報與故障通知
|側腳架自動斷電功能