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宏佳騰電車 Ai-1 Ultra Belt 正式發表！建議售價 119,980 元

▲ 宏佳騰電車 Ai-1 Ultra Belt 正式發表！建議售價 119,980 元
▲ 宏佳騰電車 Ai-1 Ultra Belt 正式發表！建議售價 119,980 元

2GameSome - 有車賞

2022-08-30 16:25:00

宏佳騰智慧電車全新推出 Ai-1 Ultra Belt，換搭皮帶傳動，搭配全新調校與 CROXERA 6 系統，特別發起「有種不乖」廣宣手法，邀請「不乖教父」高捷合作，前 300 名首購消費者除享最高 8,000 元折扣，再送高捷聯名擋泥板、專屬衝鋒衣。Ai-1 Ultra Belt 建議售價新台幣 119,980 元，

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電車成立三週年累積近 萬車主 銷售冠軍 Ai-1 車系再升級

宏佳騰智慧電車自 2019年成立以來，全台車主即將突破3萬大關。Ai-1 作為宏佳騰智慧電車首款車系，占全車系銷售 87% 成為品牌最暢銷車款，2022 年 Ai-1 迎來再升級，推出全新 Ai-1 Ultra Belt，以獨家調校的皮帶傳動與避震設定，提供消費者全新選擇。

宏佳騰首款皮帶傳動電車

Ai-1 Ultra Belt 為宏佳騰首款皮帶傳動機構電車，採用 Gates 高張力碳纖維複合皮帶傳動，較同級車款優化寬度提升 17.6%、減重皮帶輪減輕 18%，較同級車款延長使用里程，耐用度提升 31.5%，並搭配皮帶版專用強化全鑽切輕量化鋁合金後輪框，重量減輕 10.6%，加入無段可調氮氣後避震。Ai-1 Ultra Belt車架採高張力鋼管，提升車架剛性達 18%。另外搭載米其林 City Grip Saver 耐用車胎、BOSCH 10.1 ABS 煞車系統。外觀採用造型端子鏡，並保有 7.6kW 水冷馬達、Class D 大燈與低溫表皮材質坐墊等原車款配備。

Ai-1 Ultra Belt 搭載宏佳騰獨家研發 CROXERA 6 智慧儀表系統，擁有 Ai ASSISTANT 提醒換電並輔助導航至鄰近換電站，可直接引導至全台 Gogoro Network 智慧電池交換平台超過 11,000 個電池交換機櫃，另外還有測速照相提醒等智慧功能，搭配指定款行車紀錄器，即可升級 DAPS 死角預防系統，打方向燈時儀表顯示後方車況。

Ai-1 Ultra Belt  攜手「不乖教父」高捷

Ai-1 Ultra Belt 邀請「不乖教父」高捷大哥合作，消費者即日起於宏佳騰智慧電車官方 FB 粉絲專頁私訊指定訊息，完成互動即可獲得大哥認證加入「不乖學派」，至全台宏佳騰電車門市購買 Ai-1 Ultra Belt，可憑證獲得「不乖學派」限量高捷聯名擋泥板。

歡慶新車上市，宏佳騰特別加碼延長三週年購車優惠，旗艦 Ai-1 車系享最高 6,000 元購車折扣，另再享總價值最高 4,000 元購車好禮。


宏佳騰智慧電車 海尼根首次跨界

宏佳騰攜手海尼根 0.0 零酒精合作，即日起消費者至全台 38 家智慧門市試乘 Ai-1 Ultra Belt 完成資料填寫，即可獲得海尼根 0.0 零酒精 150ml 乙罐。每間門市前 20 位完成 Ai-1 Ultra Belt 交車車主，再享加碼交車禮-海尼根 0.0 零酒精 330ml 六罐裝乙組。

配合 Ai-1 Ultra Belt 不乖發表，首場新車賞車會 9/3-9/4 在新光三越台中中港店水舞廣場開跑，凡現場試乘 Ai-1 Ultra Belt 即可試飲海尼根 0.0 零酒精。

攜手 FASS 打造個性外觀與高質感配件  

因應消費者的個性後裝需求，宏佳騰智慧電車攜手 FASS 推出”Certified by Aeonmotor”系列精品，首波推出四款配件，包含復古賽車坐墊、彈頭輕量化搖臂、輕量化魚雷矽膠握把與流線型膠囊後視鏡，皆可於宏佳騰智慧電車門市訂購安裝。

發表會現場更展出由 FASS 打造的 PROTOGEAR 01 概念車，設計理念源自 SEAN 對 Ai-1 車系的第一個印象-鋼彈，作品以突破框架的機具為主軸，透過強悍的風格展現態度，也是本次與宏佳騰合作要帶給車友的核心理念。

Ai-1 Ultra Belt規格表】

規格表

長x寬x高

1,900 x 730 x 1,080 mm

軸距

1,310 mm

座高

750 mm

車重(不含電池)

105 kg

置物空間

25L



性能表現

最大馬力

10.18 hp @ 3000 rpm

最大扭力

26 Nm @ 2500 rpm

最大功率

7.6 kW @ 3000 rpm

電子倒車鍵


智慧模式／標準模式／競速模式

G2.2鋁合金水冷永磁同步馬達（S-Version）

車體結構

BOSCH 10.1 ABS防鎖死剎車系統

傳動機構

Gates高張力碳纖維複合皮帶

輪胎規格

米其林City Grip Saver車胎

前：100／80-14 

後：110／70-13

碟盤規格

前：245 mm浮動碟

後：190 mm打孔碟

使用者介面

無線通訊方式

NFC及藍牙4.0／5.0，256位元加密技術

解鎖／上鎖

無線智慧鑰匙／智慧型手機／Apple Watch

智慧型手機App支援系統

iOS及Android

安全配備

警示燈功能

雙閃警示燈

防水標準

IPX5（距地面30 cm以上部位）

全車汽車級LED燈組

過彎感應方向燈

App異常回報與故障通知

側腳架自動斷電功能


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