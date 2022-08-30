GoShare插旗台中全台同慶！起跳半價再抽台積電股票1張
GoShare 今（30）日前進大台中完成六都的最後一哩路，攜手台中市政府與台積電，共同將 GoShare「隨借隨還」服務帶人台中市。為了慶祝台中啟動服務，GoShare全台推出起跳半價優惠，且8/31~9/12期間於台中租借並歸還GoShare車輛，即有機會抽中台積電股票1張現金獎。
為了歡慶台中GoShare 開站，全台用戶都可享有優惠，即日起～9/4全台GoShare 可享有每趟享前6分鐘起跳半價，之後每分鐘2.5元，活動不限車款和騎乘次數。另有新戶首騎加碼禮，即日起至 9/4凡 GoShare 新用戶完成首趟騎乘，再享 「30 分鐘免費騎乘券」一張。同時9/15~9/18期間於 GoShare App 完成「ALL IN」 系列挑戰，騎乘一次即獲總額 100 元騎乘金 ，換電一次即獲總額75 元騎乘金。單週完成「ALL IN」 系列中任意三項挑戰加碼抽台中高鐵來回票 （共6 名）；單週完成任意五項挑戰，再抽 150 萬點「全家」點數(共3名）。9/15起騎乘 GoShare 開廂即有機會環保提袋。
同時針對台中優惠更多，即日起至 9/12於台新 Richart Life App 完成登錄後，每趟騎乘借還都在台中服務範圍内，並使用任一台新銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，趟趟享 100% 回饋，最高 100元，限1,600名。此外，於台新 Richart Life App 完成登錄並在台中完成一趟有效騎乘就有機會抽 5.000 點台新 Point 。9/30前成功開立 Richart 存款帳戶且首次登入 Richart App 者，透過「小查罐」功能開立虛擬子帳戶，將其命名為「台中騎車台新請客」且完成一次提領。即享總額 $500元騎乘金（限前 1,000名）。