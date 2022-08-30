戰火下也要開學！烏克蘭積極建防空洞　重整千所受損校舍

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聯合國數據顯示，俄烏戰爭至今有超過350名無辜烏克蘭兒童死亡，586人受傷，而且這還只是官方數據統計，實際情況比當局估計還要更多；烏克蘭教育部則稱，全國有近2300所教育機構遭到炮擊或轟炸，其中286所被徹底摧毀，而全國只有41%的學校擁有現場教學所需的緊急避難空間，卻有將近600萬名學生必須回到學校復學。
烏克蘭教育部長史卡雷特（Serhiy Shkarlet）日前就表示，烏克蘭已經沒有安全的地方了，「俄羅斯軍隊的飛彈能打到任何地方，因此這個新學年對眾人來說很不容易，光是開學就充滿無法預期的狀況」，但他也提到在政府與民間的共同努力下，希望每個孩子都能回到學校學校。
烏克蘭利維夫（Lviv）大學校長梅尼克（Volodymyr Melnyk）形容，戰爭造成的學習差距是「烏克蘭的悲劇」，該校透過召集千百名學生當志工，自願幫助難民與學童重建受損建築，並制定相關計畫協助校方與教師們更方便進行線上教學工作。
遠端教學的衍生問題在烏克蘭更這場戰爭而更加顯著，拯救兒童組織（Save the Children）烏克蘭國家主任索尼婭（Sonia Khush）提到，新冠疫情強迫數百萬兒童和青少年利用線上課程進行遠端教學，而烏克蘭學童們更因為戰爭而遲遲無法恢復實體課程，這讓本來就很明顯的社會問題如青少年高輟學率更加嚴重。
烏克蘭政府搶在開學前積極建設防空避難所，目前數量已經比起幾個月前增加了400%，未來幾周內仍有機會完成更多的避難所。聯合國兒童基金會也在幫助重建防空洞的過程提供了不少協助，旨在確保這些校園內的緊急避難空間安全舒適，孩子們在那裡可以安心學習不害怕，減少父母家長們的焦慮。