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戰火下也要開學！烏克蘭積極建防空洞　重整千所受損校舍

▲烏克蘭超過千所校舍建築遭俄軍破壞，如今就要開學了，政府與民間努力建造防空避難空間讓學生們能安心重返校園學習。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭超過千所校舍建築遭俄軍破壞，如今就要開學了，政府與民間努力建造防空避難空間讓學生們能安心重返校園學習。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-30 16:36:43

戰火無情的摧殘也無法阻止烏克蘭民眾迎接開學的到來，隨著俄烏戰爭持續膠著，烏克蘭的學童們度過了一個永生難忘的暑假，不過俄軍攻勢仍未停歇，為了迎接開學烏克蘭各地學校與民眾們協力建造防空洞，將地下室打造成新的教室，幫助將近600萬學齡兒童在返校前能夠在安全、完好的校舍建築內受教育避免戰火威脅。

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隨著烏克蘭各地學校準備在9月開學，許多第一線的教育工作者必須面對的事實就是，如果學校遭受俄軍砲火攻擊，他們是否能提供學生安全保障、讓家長安心？根據《路透社》、《法廣》等外媒報導，目前烏克蘭只有41%的學校（含大學）、托育中心設有防空洞等緊急庇護所，因此如何修復數千座因砲火受損的學校建築是目前烏克蘭政府的首要任務。

聯合國數據顯示，俄烏戰爭至今有超過350名無辜烏克蘭兒童死亡，586人受傷，而且這還只是官方數據統計，實際情況比當局估計還要更多；烏克蘭教育部則稱，全國有近2300所教育機構遭到炮擊或轟炸，其中286所被徹底摧毀，而全國只有41%的學校擁有現場教學所需的緊急避難空間，卻有將近600萬名學生必須回到學校復學。

▲一位校長將在烏克蘭基輔的一個避難所向學生解釋地雷。（圖／美聯社／達志影像）
▲戰火改變烏克蘭學童的教育環境，圖為開學前一名基輔校長在校園避難所內準備向學生解釋「地雷」的教材內容。（圖／美聯社／達志影像）
烏克蘭教育部長史卡雷特（Serhiy Shkarlet）日前就表示，烏克蘭已經沒有安全的地方了，「俄羅斯軍隊的飛彈能打到任何地方，因此這個新學年對眾人來說很不容易，光是開學就充滿無法預期的狀況」，但他也提到在政府與民間的共同努力下，希望每個孩子都能回到學校學校。

烏克蘭利維夫（Lviv）大學校長梅尼克（Volodymyr Melnyk）形容，戰爭造成的學習差距是「烏克蘭的悲劇」，該校透過召集千百名學生當志工，自願幫助難民與學童重建受損建築，並制定相關計畫協助校方與教師們更方便進行線上教學工作。

▲如何修復數千座因砲火受損的學校建築是目前烏克蘭政府的首要任務。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭政府致力恢復校舍建築並打造防空洞等避難空間，甚至將教室布置其中。（圖／美聯社／達志影像）
遠端教學的衍生問題在烏克蘭更這場戰爭而更加顯著，拯救兒童組織（Save the Children）烏克蘭國家主任索尼婭（Sonia Khush）提到，新冠疫情強迫數百萬兒童和青少年利用線上課程進行遠端教學，而烏克蘭學童們更因為戰爭而遲遲無法恢復實體課程，這讓本來就很明顯的社會問題如青少年高輟學率更加嚴重。

烏克蘭政府搶在開學前積極建設防空避難所，目前數量已經比起幾個月前增加了400%，未來幾周內仍有機會完成更多的避難所。聯合國兒童基金會也在幫助重建防空洞的過程提供了不少協助，旨在確保這些校園內的緊急避難空間安全舒適，孩子們在那裡可以安心學習不害怕，減少父母家長們的焦慮。
 

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