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2022米其林餐廳「台南槓龜0摘星」　驚人神預測：全說中

▲《米其林指南2022》出爐，今年四都共38家餐廳摘星，其中僅台南全軍覆沒。（圖／米其林指南提供）
▲《米其林指南2022》出爐，今年四都共38家餐廳摘星，其中僅台南全軍覆沒。（圖／米其林指南提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-30 16:40:172022-08-30 17:52:13

《米其林指南2022》今（30）日公布最新星級餐廳完整名單，今年首度納入台南、高雄，上周率先公布必比登推介名單時，台南店家入選27家，成為入選最多的城市，竟引起在地鄉親不滿，質疑名單不具代表性。而今天公布摘星餐廳，除「頤宮」5度蟬聯三星，四都共38家餐廳成功摘星，其中台北31家、台中5家、高雄2家，唯獨台南抱了個大鴨蛋，沒想到反而引來台南鄉親歡呼：「可喜可賀」、「謝謝放過台南」、「台南人覺得爽」。

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《米其林指南》今天公布2022摘星餐廳名單，今年四都共計38家餐廳摘星，同樣是首度納入評鑑的高雄共2家入選，而入選最多必比登推介的台南市，反而一間都沒上榜。「台南式」粉專在名單出爐立即發文：「掛個大鴨蛋！2022米其林星級餐廳台南無半間店家入選」，短時間內立刻湧入逾9百則留言熱烈討論。

▲米其林公布2022星級餐廳名單，台南掛零無半間入選引發熱議，3小時內湧入近千則留言。（圖／翻攝臉書）
▲米其林公布2022星級餐廳名單，台南掛零無半間入選引發熱議，3小時內湧入近千則留言。（圖／翻攝臉書）
對於台南完全沒有一間餐廳足以入選米其林星級，台南鄉親並未「見笑轉生氣」，留言區反倒是一片歡呼聲：「太好了」、「謝謝米其林放過台南」、「誰上誰被笑」、「在地人覺得鬆了一口氣」，但也有少數台南人覺得可惜，直言：「台南的確沒什麼餐廳夠格一星，不是夠好吃就行，希望有一天台南的高級餐廳也能上的了檯面。」

在《米其林指南2022》公布前，專門述說台南在地音樂、食物、生活的頻道「生活在台南的蔥仔蛋」，約一年前就曾邀請台南美食家龍貓（龍貓的美食森林），大談台南納入《米其林指南》評鑑的看法。長期自費到各地吃米其林料理的美食家龍貓，有「米其林獵人」之稱，去年他便精準做出預測：「台南必比登一定是全部城市最多，但很難有星級餐廳。」今日名單公開，昔日分析一語中的。

▲台菜是台南的強項，台菜餐廳「阿霞飯店」曾被視為台南唯一有望摘星的餐廳。（圖／取自阿霞飯店粉專）
▲台菜是台南的強項，台菜餐廳「阿霞飯店」曾被視為台南唯一有望摘星的餐廳。（圖／取自阿霞飯店粉專）
吃過許多米其林料理的美食家龍貓（龍貓的美食森林）指出，拿星有太多事要考慮兼顧，台南光環境這點就讓很多店家吃不消。「別說台北，連高雄都比不上。擺盤、服務、環境都追不上高雄的高級餐廳。」此外，台南也不是這麼適合《米其林指南》的城市，但沒想到這麼快就被納入評鑑，就算是有在準備摘星的餐廳，也無法在一年內調整到位。

對於星級餐廳名單開獎、節目神預測全說中，「生活在台南的蔥仔蛋」頻道認為，雖然台南摘星掛蛋是預期之事，但最難過的是台菜餐廳全軍覆沒，這本應該是台南的強項。只是目前許多台南餐廳說菜的專業度都還不夠，常常都還要客人自己讀書或看相關報導，一顆星都沒有的結果並不太令人意外。


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