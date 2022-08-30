2022米其林餐廳「台南槓龜0摘星」　驚人神預測：全說中

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對於台南完全沒有一間餐廳足以入選米其林星級，台南鄉親並未「見笑轉生氣」，留言區反倒是一片歡呼聲：「太好了」、「謝謝米其林放過台南」、「誰上誰被笑」、「在地人覺得鬆了一口氣」，但也有少數台南人覺得可惜，直言：「台南的確沒什麼餐廳夠格一星，不是夠好吃就行，希望有一天台南的高級餐廳也能上的了檯面。」
在《米其林指南2022》公布前，專門述說台南在地音樂、食物、生活的頻道「生活在台南的蔥仔蛋」，約一年前就曾邀請台南美食家龍貓（龍貓的美食森林），大談台南納入《米其林指南》評鑑的看法。長期自費到各地吃米其林料理的美食家龍貓，有「米其林獵人」之稱，去年他便精準做出預測：「台南必比登一定是全部城市最多，但很難有星級餐廳。」今日名單公開，昔日分析一語中的。
吃過許多米其林料理的美食家龍貓（龍貓的美食森林）指出，拿星有太多事要考慮兼顧，台南光環境這點就讓很多店家吃不消。「別說台北，連高雄都比不上。擺盤、服務、環境都追不上高雄的高級餐廳。」此外，台南也不是這麼適合《米其林指南》的城市，但沒想到這麼快就被納入評鑑，就算是有在準備摘星的餐廳，也無法在一年內調整到位。
對於星級餐廳名單開獎、節目神預測全說中，「生活在台南的蔥仔蛋」頻道認為，雖然台南摘星掛蛋是預期之事，但最難過的是台菜餐廳全軍覆沒，這本應該是台南的強項。只是目前許多台南餐廳說菜的專業度都還不夠，常常都還要客人自己讀書或看相關報導，一顆星都沒有的結果並不太令人意外。