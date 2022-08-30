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獨／感謝台灣援助　烏克蘭國家隊來台打交流賽

▲烏克蘭男籃預計9月中抵台。(資料照，鋼鐵人提供)
▲烏克蘭男籃預計9月中抵台。(資料照，鋼鐵人提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-30 16:36:58

俄烏戰爭已持續超過半年，被入侵的烏克蘭飽受戰火摧殘，但烏國人民積極抗戰，同時為了鼓舞士氣，烏克蘭職業足球聯賽也已經開踢。而烏克蘭男籃為了感激台灣曾伸出援手，願意來台打交流賽，此比賽預計將在跨聯盟比賽之後舉行。

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本次台灣行仍是由網紅「約戰哥」林家暉牽線，立法委員莊瑞雄和莊競程也協助安排來台事宜。據了解烏克蘭男籃預計在9月中抵台，並在隔離之後，與PLG、T1聯盟各一支球隊和中華隊，進行三場交流賽。

本次來台的烏克蘭國家隊由烏國本土聯賽的菁英選手組成，共計有16人，其中12名是球員。

烏克蘭國家隊原本5月底就有機會來台交流，但因為卡在台灣疫情升溫，加上國內防疫政策而無法成行。如今在林家暉和立委莊瑞雄、莊競程積極奔走、協商，只要等公文通過，就能促成此別具意義的交流賽。

由籃協主辦的跨聯盟比賽將在9月17日至9月27日舉行，台灣球隊與烏克蘭的交流賽則訂在跨聯盟比賽之後，預計會打三場閉門賽，其餘細節還會在研擬。

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