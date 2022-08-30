中秋將至！嚴防非洲豬瘟　陳吉仲：亞洲已16國淪陷

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陳吉仲表示，這4年來，總計採檢4259件違規豬肉製品，其中檢測非洲豬瘟病毒陽性高達384件，包含最多為中國310件、越南65件、泰國9件，而旅客違規攜帶豬肉製品裁罰20萬元件數總計裁罰868件，未繳罰款遭拒入的外來人士319人，值得注意的是，今年裁罰20萬元案件62件，拒入9人，較去年同期分別增加48件、5人。
隨著邊境逐步解封，入境人數增加，陳吉仲強調，已請CIQS強化邊境管制措施，請交通部協調航空公司強化宣導，避免入境旅客違規受罰，針對中秋節前快遞及郵包輸入高峰，防檢局會增加查驗人力，及加派檢疫犬組偵測，以阻絕境外違規肉品輸入。
除嚴防境外，陳吉仲說境內也是一道重要把關的關口，農委會在去（110）年10月起，公告禁止199頭以下養豬場搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽下腳料餵飼豬隻，違規者可依《飼料管理法》第20條、《動物傳染病防治條例》第28條裁罰，呼籲畜牧場別因為現在廚餘價格較為便宜就使用廚餘，還是要依照規範，確保不讓非洲豬瘟藉由廚餘進入畜牧場。
應變中心呼籲，中秋節是傳統國人團聚節慶，為持續防堵非洲豬瘟，各相關部會已經加強各項邊境管制措施，並透過社群媒體、廣宣活動等方式，針對目標族群加強宣導，提醒國人不要落入月餅「餡」阱，不要郵寄或上網購買境外豬肉等動物檢疫物，以維護得來不易的防疫成果。