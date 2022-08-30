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軒嵐諾變強颱還不夠！又一熱低壓恐成颱　交互影響路徑曝

▲氣象局今（30）日14時宣布，軒嵐諾已轉變為強烈颱風，路徑仍在向西移動，增強速度算是非常快。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局今（30）日14時宣布，軒嵐諾已轉變為強烈颱風，路徑仍在向西移動，增強速度算是非常快。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-08-30 17:34:53

今年第11號颱風「軒嵐諾」28日生成後，強度三級跳，已經在今（30）日下午2時轉變為強烈颱風，路徑仍在向西移動，預計週四到週六（9/1~9/3）這3天最接近台灣，中央氣象局不排除有發布海上警報的可能，屆時台灣北部和東北部地區將受到外圍環流影響整天不定時都會有降雨情形發生；此外，軒嵐諾南方原有另外一個低氣壓醞釀中，不過其發展速度也非常快，稍早氣象局已將它升級為「熱帶性低氣壓」（TD14），研判未來24小時內不排除成為颱風的可能。

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根據氣象局最新觀測資料顯示，軒嵐諾颱風今日下午2時的中心位置在台北東方1390公里海面上，以每小時27轉21公里速度，向西轉西南西移動，中心附近最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上 ，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑70公里，預計31日14時的中心位置會在琉球東南東方220公里、臺北東方840公里的海面上。

氣象局預報員趙竑表示，軒嵐諾轉為強颱的結果是預期之內的事，不過28日生成、29日增強為中度颱風、30日就變強颱的增強速度確實偏快，9/1起，台灣北部、東北部受到外圍環流影響，整天不定時都會有降雨發生，尤其北部山區、基隆北海岸可能出現豪雨現象；9/2、9/3其餘地區也會有整天不定時降雨的情況，但下雨間隔相較於北部地區較長

風速部分，軒嵐諾颱風中心附近最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，不過趙竑強調，測量的強風速位置大多是在颱風中心周圍，且氣象局預估9/1~9/3，軒嵐諾會移動到琉球附近，此時最接近台灣，「強風區」並不會直接對台灣造成衝擊，比較要留意的是豪雨威脅

▲（圖／中央氣象局提供）
▲軒嵐諾南方原有另外一個低氣壓產生，不過其發展速度非常快，稍早氣象局也將它升級為「熱帶性低氣壓」TD14，未來24小時後不排除成為颱風的可能。（圖／中央氣象局提供）
此外，氣象局稍早宣布，軒嵐諾南方已有熱帶性低氣壓TD14形成，預報員趙竑坦言，TD14的強度「比預估還要強」，未來24小時也有機會變成颱風，不過由於受到北方軒嵐諾的牽制，TD14的水氣會被拉走；而軒嵐諾也會因與TD14的交互影響，出現稍微「南移」的狀況，屆時就有可能逼近海上警戒區，最新情況氣象局正密切關注中，提醒民眾要特別留意。

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