軒嵐諾變強颱還不夠！又一熱低壓恐成颱 交互影響路徑曝
今年第11號颱風「軒嵐諾」28日生成後，強度三級跳，已經在今（30）日下午2時轉變為強烈颱風，路徑仍在向西移動，預計週四到週六（9/1~9/3）這3天最接近台灣，中央氣象局不排除有發布海上警報的可能，屆時台灣北部和東北部地區將受到外圍環流影響，整天不定時都會有降雨情形發生；此外，軒嵐諾南方原有另外一個低氣壓醞釀中，不過其發展速度也非常快，稍早氣象局已將它升級為「熱帶性低氣壓」（TD14），研判未來24小時內不排除成為颱風的可能。
根據氣象局最新觀測資料顯示，軒嵐諾颱風今日下午2時的中心位置在台北東方1390公里海面上，以每小時27轉21公里速度，向西轉西南西移動，中心附近最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上 ，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑70公里，預計31日14時的中心位置會在琉球東南東方220公里、臺北東方840公里的海面上。
氣象局預報員趙竑表示，軒嵐諾轉為強颱的結果是預期之內的事，不過28日生成、29日增強為中度颱風、30日就變強颱的增強速度確實偏快，9/1起，台灣北部、東北部受到外圍環流影響，整天不定時都會有降雨發生，尤其北部山區、基隆北海岸可能出現豪雨現象；9/2、9/3其餘地區也會有整天不定時降雨的情況，但下雨間隔相較於北部地區較長。
風速部分，軒嵐諾颱風中心附近最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，不過趙竑強調，測量的強風速位置大多是在颱風中心周圍，且氣象局預估9/1~9/3，軒嵐諾會移動到琉球附近，此時最接近台灣，「強風區」並不會直接對台灣造成衝擊，比較要留意的是豪雨威脅。
此外，氣象局稍早宣布，軒嵐諾南方已有熱帶性低氣壓TD14形成，預報員趙竑坦言，TD14的強度「比預估還要強」，未來24小時也有機會變成颱風，不過由於受到北方軒嵐諾的牽制，TD14的水氣會被拉走；而軒嵐諾也會因與TD14的交互影響，出現稍微「南移」的狀況，屆時就有可能逼近海上警戒區，最新情況氣象局正密切關注中，提醒民眾要特別留意。