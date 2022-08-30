Jennie小帳疑遭駭客入侵！與V「熱戀親密照」三度流出
防彈少年團成員V與BLACKPINK成員Jennie爆出熱戀ING，近日不斷有兩人的親密合照流出，昨（29）日網路上又出現一張V與Jennie「緊緊靠著彼此」的照片，這已經是第三度兩人爆出同框照，疑似是Jennie的私人IG小帳遭到駭客入侵，而使照片外流，也再度引發網友熱議，有不少粉絲擔心偶像的隱私權已經遭到非法的侵犯。
今年5月V與Jennie被爆出「同遊濟州島」後，兩人的戀愛緋聞傳的滿天飛，一位海外網友23日在推特上首次發出兩人同框照，畫面是V坐在化妝台前妝髮，Jennie則站在後方對著鏡子自拍。24日晚間再度爆出一張兩人在V家前「頭靠著頭」的鏡面自拍照，由於背景與V過去發出的個人照極為相似，使照片的可信度大幅提升。
沉寂了幾天，昨（29）日爆料人三度發出兩人親密照，照片上疑似是V與Jennie的男女，在電梯裡對著鏡子拍照，兩人緊緊靠著彼此，身上還穿著同款的小熊維尼上衣，一黑一白搭配成了情侶裝。V與Jennie戀愛的消息，再度引發全世界網友的熱烈討論。
截至目前，雙方經紀公司皆未出面證實照片真偽，不過隨著被公開的照片越來越多，粉絲也擔心Jennie的私人IG小帳是否遭駭客入侵，私下照片不斷流出，將會危及到歌手的個人隱私。爆料者更放話，「將會每天爆料一張手裡的照片」，甚至表示「他們有在其他照片裡親吻或是擁抱嗎？有，他們有。」種種發言使得粉絲擔憂接下來的發展，將會對兩位偶像造成極大傷害。