修杰楷爆《營業中》搭檔徐若瑄 親曝口袋名單「更開心」
修杰楷今（30）日出席韓國美妝集團慈善癌友活動，先前傳出他將與徐若瑄、楊銘威加入真人秀《嗨！營業中》，和庹宗康、炎亞綸的《來吧！營業中》第二季打對台，修杰楷受訪表示還沒接到公司拍攝通知，當初看到主持陣容被嚇到，「怎麼那麼多人要來？」他對真人秀邀約不排斥，也透露很想找好哥兒們一起參加，笑說：「我口袋名單有更開心的，如果是一群熟悉的朋友，感覺會很好玩。」
修杰楷挺身鼓勵女性癌友，弟妹朱芯儀就是乳癌患者，他表示在朱芯儀開刀期間會表達關心，她後續還要追蹤治療，「今天小孩開學，她應該心情滿好的。」他也表示家人罹癌，不用太緊密關心對方「還好嗎？」，適度幫忙比較重要，像他幫忙帶過衛斯理2子1女，他發現小孩只要不在爸媽眼皮底下都是天使，「其實我滿兇的，他們不至於到怕我，該有尊重還是要有，但是他們真的很乖，我比較常兇自己小孩。」
修杰楷也分享說衛斯理家有2個男童，玩法比女孩子還要好動，「他們家比較激烈一點。」帶完活蹦亂跳的小孩，很慶幸咘咘、波妞都是女兒，「我真的滿慶幸的，如果有兒子真的會滿辛苦，我會差別待遇，他心理會受挫，為什麼姊姊可以的事我不行，我怕他有這樣的陰影。」修杰楷也表示自己是講原則跟規矩的爸爸，在「女兒國」裡生活還算適應，「我比較兇的時候，確實媽媽的角色平衡很多，所有男生的粗活都我來做，沒什麼不能適應。」