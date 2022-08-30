文總TAIWAN PLUS邀高流合作　8組創作人唱響東京

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本屆除邀請70多個台灣品牌共同赴日，文總更邀請高雄流行音樂中心策劃音樂活動，台灣以民主自由於國際社會立足，高流遂以此概念打造「台灣自由式」音樂節目，邀請象徵不同自由意境的8組創作人，以旋律為載體，將台灣的山水、人文、多元與友善等概念介紹給全世界。
文總表示，滅火器樂團與日本淵源深厚，除2度登上日本「Summer Sonic」音樂節，更是第一個參戰日本最大型龐克音樂節「 Punkspring」、沖繩最大戶外音樂節「 What a Wonderful World!!18」的台灣樂團，今年更受邀參加日本「 Fuji Rock 」音樂節。主唱楊大正擔任高流音樂比賽「樂團興奮波」評審時，曾表示十分欣賞總冠軍得獎主吾橋有水，本次2組人馬皆參與演出，具有提攜後輩的意義。
文總提到，「台灣自由式」演出卡司「金」光閃閃，包括雙屆客語金曲歌王羅文裕、對族群議題有廣大貢獻的金曲原住民歌手舒米恩Suming、3度入圍金曲最佳客語歌手獎的米莎，以及首張專輯即入圍金曲獎最佳原住民語歌手獎的舞思愛。此外，創作歌手黃玠和吳汶芳積極練習日文，要給當地粉絲一個驚喜。
高流執行長李欣芸說，高流身為南台灣首座以推動流行音樂發展為宗旨的大型園區，有著活化南方音樂產業的使命，此次很榮幸受邀策劃音樂節目，期待讓日本看到充滿活力、創作能量豐沛的台灣。民眾們可共同關注2022 TAIWAN PLUS「台灣吉日」，期待台日能因為音樂搭起友誼的橋樑！